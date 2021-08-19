هاليب.. «العضلات الممزقة»

سينسناتي (رويترز)

انسحبت سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، قبل خوض مباراتها في الدور الثاني ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنسء بسبب «تمزق بسيط» في عضلات الفخذ.

وكانت هاليب، التي غابت عن بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى، طلبت وقتاً للعلاج خلال مباراتها في الدور الأول.

لكنها عادت لتنتصر 6-4 و3-6 و6-1 على ماجدا لينيت وبعد ذلك خضعت لكشف بالأشعة، حيث اتضح أنه من الأفضل انسحابها من البطولة.

وكتبت اللاعبة الرومانية في حسابها في تويتر قبل مواجهة جيسيكا بيجولا: «للأسف الأشعة أظهرت وجود تمزق بسيط في عضلات الفخذ اليمنى، ومن ثم فخوض المباراة ستكون مخاطرة كبيرة».

وأشارت هاليب، البالغ عمرها 29 عاماً، إلى أنها ستخضع للراحة، من أجل محاولة اللحاق ببطولة أميركا المفتوحة نهاية الشهر الحالي، حيث تسعى للقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى.