بنفيكا يقترب من «الأبطال»



لشبونة (رويترز)

اقترب بنفيكا من التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه 2-1 على ضيفه أيندهوفن، بينما فاز عشرة لاعبين من يانج بويز 3-2 على فرنسفاروش في ذهاب الدور الأخير من التصفيات.

ومنح هدفا فيلكو بيرمانشيفيتش ويو إنجي بيرجيت الفوز لمالمو 2-صفر على ضيفه لودوجورتس.

وفي إعادة لنهائي كأس أوروبا 1988، عندما تغلب أيندهوفن على بنفيكا بركلات الترجيح ليحقق لقبه الأول في البطولة، جاءت المواجهة باستاد دا لوز مثيرة.

ومنح رافا سيلفا فريقه بنفيكا هدف التقدم، بعد عشر دقائق من البداية، بعدما وضعه زميله رومان يارمتشوك في مواجهة الحارس.

وجعل يوليان فايجل النتيجة 2-صفر بتسديدة قوية من مدى قريب، فيما أنقذ زميله الحارس أوديسياس فلاخوديموس فرصتين من الفريق الهولندي.

وهاجم أيندهوفن في الشوط الثاني بعد تقليص كودي جاكبو الفارق في الدقيقة 51 بتسديدة منخفضة مذهلة، لكن فلاخوديموس وقف حائلاً أمام إدراك التعادل.

وتقدم فرنسفاروش مبكراً على ملعب يانج بويز عبر فرانك بولي، الذي حافظ على آمال فريقه المجري في التأهل لدور المجموعات، عندما قلص النتيجة إلى 3-2، بعدما سجل أصحاب الأرض ثلاثة أهداف متتالية.

وبعدما أدرك إيليا ميشاك التعادل ليانج بويز، أهدر ميرتو أوزوني ركلة جزاء لفرنسفاروش، لكنها أسفرت عن طرد مباشر للمدافع سيلفان هفتي بعد عرقلته لإندري بوتكا داخل المنطقة.

واصطدمت الكرة بالقائم، ثم في ظهر الحارس جولام فافر، لتتهيأ أمام عيسى العيدوني الذي وضعها في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف لوجود مخالفة.

وأحرز يانج بويز هدفين بتسديدتين من فنسن سييرو وأوليسيس جارسيا ليتقدم 3-1، قبل أن يطلق بولي تسديدة هائلة من 20 متراً ليقلص الفارق.

وسيطر مالمو على مباراته مع ضيفه لودوجورتس ليفتتح بيرمانشيفيتش الأهداف بتسديدة مباشرة قوية في الدقيقة 26 قبل أن يكمل بيرجيت الثنائية بعد مرور ساعة من البداية.

وأمس الثلاثاء، فاز شاختار دونتسك 1-صفر على مضيفه موناكو، بينما حول سالزبورج تأخره ليفوز 2-1 على ضيفه بروندبي.

وحقق شريف تيراسبول فوزاً مفاجئاً 3-صفر على ضيفه دينامو زغرب بطل كرواتيا.