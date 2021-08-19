7 مليارات دولار لإنقاذ أندية أوروبا من «كورونا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

اتفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» مع عدد من البنوك والشركات الاستثمارية الأميركية، على إنشاء صندوق إغاثة ودعم قيمته 7 مليارات دولار «حوالي 6 مليارات يورو»، من أجل مساعدة الأندية الأوروبية التي تقع تحت عبء الديون منذ الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد -19».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن التمويل سيأتي من بنوك وشركات استثمارية أميركية كبرى، وأن «اليويفا» قدم بالفعل محتويات هذا المشروع إلى الأطراف المعنية «الأندية»، عن طريق الرابطة الأوروبية للأندية، وأن المستفيد الأول هي الأندية التي تعاني من صعوبات اقتصادية ومالية أكثر من غيرها، من بين المؤهلين لدوري الأبطال «الشامبيونزليج» والدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وأن هذا الصندوق سيقدم خدماته للأندية المشتركة في المسابقات الأوروبية، وستكون معدلات الفائدة أقل كثيراً مما تحصل عليه البنوك عادة. ويضمن «اليويفا» هذا الصندوق، من عوائده الضخمة من المسابقات الأوروبية.

وذكر راديو وتليفزيون «مونت كارلو سبورت» أن هذا الصندوق لا يستهدف فقط إنقاذ الأندية الكبرى من عثرتها، ومنها برشلونة ويوفنتوس، وإنما يستهدف أيضاً تنشيط سوق الانتقالات الذي تأثر كثيراً بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس «كورونا»، إذ أن معظم الأندية تفتقر إلى السيولة اللازمة لشراء اللاعبين، لأنها تقع تحت وطأة الديون المرتبطة بعمليات شراء سابقة للاعبين.

يذكر أن هذا المشروع في حال تنفيذه، سيكون بمثابة رد على دوري السوبر الأوروبي الذي تزعمت الدعوة إليه أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة، والذي ولد ميتاً، وإن كان الثلاثي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وخوان لابورتا رئيس برشلونة، وجياني أنييلي رئيس يوفنتوس، ما زالوا متمسكين بتنفيذه في الوقت المناسب، خاصة بعد حصولهم على حكم قضائي يقر بصحة ما كانوا ينوون القيام به.