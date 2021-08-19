لوكاكو: حان وقت «الأشغال الشاقة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد 10سنوات من مروره الأول «الباهت» على تشيلسي، عاد النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مجدداً، ولكن وهو في قمة تألقه وتوهجه كروياً، وبعد أن ساعد ناديه السابق إنتر ميلان الإيطالي على الفوز ببطولة الدوري «الكالشيو».

وفي أول ظهور إعلامي كبير له، قال إنه سيرتدي القميص رقم 9 «رقمه المفضل»، والذي كان يرتديه مع «النيراتزوري»، بعد أن كان ارتدي في بداية وصوله إلى «البلوز» في الأسبوع الماضي القميص رقم 18.

واستفاد لوكاكو من رحيل تامي أبراهام لاعب تشيلسي الذي كان يرتدي القميص رقم 9، إلى روما الإيطالي.

ومن المرجح أن يبدأ لوكاكو ظهوره الأول مع الفريق بقميصه الجديد، عندما سيواجه تشيلسي يوم الأحد القادم، جاره أرسنال بملعب الإمارات، في إطار الجولة الثانية للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، إذ أنه بدأ بالفعل التدريبات الجماعية مع الفريق منذ بداية هذا الأسبوع. وعندما سئل لوكاكو عما إذا كان جاهزاً للعب في مباراة أرسنال، قال: تدربت جيداً وأنهيت فترة الإعداد بنجاح، والآن أحاول الانسجام مع زملائي الجدد، وأنا تحت أمر المدير الفني توماس توخل إذا كان يرغب في إشراكي في هذه المباراة.

واعترف لوكاكو بأن مواجهة «المدفعجية» لن تكون سهلة، ولكنه قال: جهزنا أنفسنا جيداً لهذه المعركة.

وكشف لوكاكو النقاب عن أنه كان حريصاً على الاتصال بزميله السابق في تشيلسي، الإيفواري ديدييه دروجبا الذي طالبه بإثبات وجوده نجماً من طراز عالمي، بعد أن أثبت موهبته وإمكاناته في الدوري الإيطالي خلال العامين اللذين قضاهما مع الإنتر.

وتطرق لوكاكو إلى الحديث عن تجربة اللعب في إيطاليا، وقال: أنا سعيد بهذه التجربة، وبما حققته من تطور وتحسن في أدائي.

وأكد لوكاكو أنه مازال أمامه الكثير من العمل، مشيراً إلى أن مستواه سيتحسن أسبوعاً وراء الآخر، وقال: من حسن حظي أنني انضممت إلى فريق طموح ومتعطش دائماً للانتصارات، لقد أصبحت أكثر نضجاً، وإنه لأمر جيد أن أعود مرة أخرى إلى تشيلسي، وأقاتل من أجل تحقيق أحلامي، وأنا متشوق للعب، وحان الوقت لبدء العمل الشاق وسوف أترك «فورمتي» تتحدث عني.

المعروف أن لوكاكو لم يظهر في «البريميرليج»، سوى11مرة، خلال مروره الأول على تشيلسي، ولم يسجل أي هدف، ولكنه نجح في تسجيل 17هدفاً في 35 مباراة عندما تمت إعارته إلى ويست بروميتش، قبل انتقاله إلى إيفرتون في 2014، حيث سجل مع هذا الفريق الأخير 68 هدفاً في 141مباراة لعبها مع «التوفيز»، ما لفت إليه أنظار مسؤولي مانشستر يونايتد، فانتقل إلى صفوفه في «صيف 2017»، مقابل 74مليون جنيه إسترليني، ولعب مع «الشياطين الحمر» 66 مباراة في الدوري الإنجليزي، وسجل 28 هدفاً، قبل أن يوقع للإنتر.