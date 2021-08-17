175 ساعة تصنع «مدرب المستقبل» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مجلس الشارقة الرياضي برنامج «مدرب المستقبل»، وهو الدبلوم المهني في التدريب الرياضي وعلوم الحركة ويتضمن 175 ساعة دراسية في خمسة محاور رئيسية، ويستهدف مدربي كرة القدم والألعاب الجماعية والفردية ولاعبي الأندية السابقين والحاليين المواطنين في الإمارة الباسمة، ويحصل المشارك على شهادة دبلوم مهني في «التدريب الرياضي وعلوم الحركة»، وذلك ضمن خطط المجلس لتأهيل وتدريب الكوادر الشابة من المواطنين للعمل في المجال الرياضي، وإعداد مدربين محترفين يساهمون في بناء المستقبل الرياضي بأندية الإمارة، ونشر ثقافة ممارسة مهنة التدريب الرياضي في المجتمع الإماراتي.

وأكد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة المجلس، وتحت إشراف إدارة الإستراتيجية والأداء وحرصه على تأهيل الكوادر المواطنة في الإمارة تماشياً مع المتطلبات والتطورات في مجال التدريب، وأضاف: يمثل هذا البرنامج أهمية كبيرة وقيمة لما له من رؤية في إعداد مدربين محترفين يساهمون في بناء المستقبل الرياضي بأندية الإمارة، ويرسم واقعاً مستقبلياً للرياضة في الإمارة، حيث نهدف دائماً إلى التطوير المستمر والتأهيل المميز للكوادر المختلفة سواءً الإدارية أو التدريبية للبرنامج الحالي الذي يجمع اللاعبين السابقين مع اللاعبين الحاليين الذين يرغبون في الالتحاق ولديهم رغبة العمل في مجال التدريب الرياضي.