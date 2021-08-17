200 لاعب في مهرجان الرياضات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الإمارات للرياضات الإلكترونية 2021 عن تنظيم منافسات المهرجان في أربع ألعاب ( فيفا 21 - ببجي - ليج أوف ليجيند - فالورانت )، وذلك في صالة «جيجا للرياضات الإلكترونية» بمنطقة القرهود بمدينة دبي.

وتشهد المنافسات مشاركة كوكبة من أبطال الإمارات في الرياضات الإلكترونية بمختلف الألعاب، وتنوعت الألعاب ما بين كرة القدم الإلكترونية وألعاب الرماية والألعاب القتالية والألعاب الاستراتيجية، وسيشارك في البطولة أكثر من 200 لاعب ومختلف الفرق الإلكترونية التي ستنافس في الألعاب الإلكترونية الجماعية مثل لعبة ليج أوف ليجيند ولعبة فالورانت، التي ازدادت شعبيتها في الآونة الأخيرة وأصبحت «تريند» في المنطقة. وقال سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية إن اللجنة المنظمة للبطولة رصدت جوائز بقيمة خمسين ألف درهم، وستكون المنافسات عن بعد حرصاً من إدارة البطولة على اكتشاف وتنمية وإبراز اللاعبين المهتمين بالرياضات الإلكترونية.