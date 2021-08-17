«أسد التيرانجا».. رتبة «عميد»

دبي (الاتحاد)

يتربع السنغالي ماكيتي ديوب لاعب الظفرة، على قمة اللاعبين الأجانب في «دورينا»، متوشحاً بلقب «العميد»، حيث يستعد لخوض الموسم الثامن له في مسابقات الكرة الإماراتية، حيث ارتدى قميصي شباب الأهلي والظفرة، ويواصل مشواره مع «الفارس» بطموحات جديدة وأهداف كبيرة.

ولعب ديوب 6 مواسم متتالية من 2012 - 2013، إلى 2017 - 2018، ثم خاض تجربتين في الصين والسعودية، قبل أن يعود الموسم الماضي لتجديد العهد مع أجواء الكرة الإماراتية. وشارك في 148 مباراة بالدوري، سجل خلالها 101هدف، ويعد من المهاجمين المتميزين الذين تركوا بصمة واضحة في الدوري، كما وُجد في العديد من المواسم ضمن أفضل خمسة مهاجمين في «دورينا».

ويُعد استمرار ديوب شهادة اعتراف بقيمته الفنية، والإضافة التي يقدمها إلى فريقه، مما يجعله في الموسم الجديد مؤهلاً لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة الهدافين، وتحقيق المزيد من النجاحات.