أنديتنا.. أحلام وطموحات

الجزيرة.. «الخطى الثابتة» بـ «قمة الفخر»

يخوض الجزيرة غمار تحدي الموسم الجديد بقميص البطل، وحامل لقب الموسم الماضي، بخطى ثابتة إلى المنافسة والحفاظ على ما حققه في الموسم الماضي، خصوصاً في ظل الاستقرار الفني الذي يعيشه، بعد تجديد عقد المدرب الهولندي مارسيل كايزر صاحب الإنجاز الأخير، وظل تواجد نفس عناصر القوة الضاربة في كتيبته، والمتمثلة في علي مبخوت هداف بطولة الدوري خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى نجوم عدة سطعوا في سماء «دورينا»، بمختلف المراكز، مثل خلفان مبارك وعبدالله رمضان، بالإضافة إلى الأجانب سيريرو المقاتل وكوسانوفيتش هداف «الركلات الثابتة» لم يجر «فخر أبوظبي» الكثير من التغييرات على مستوى اللاعبين، بعد وصوله إلى مرحلة من الاكتفاء بفضل الأكاديمية المميزة التي تقدم أكثر من نجم في كل موسم بكافة المراكز، وعشاق النادي ينتظرون في هذا الموسم تحقيق نجمهم مبخوت للقب الهداف التاريخي للدوري، حيث يفصله عنه 4 أهداف فقط. ونجح «فخر أبوظبي» أخيراً في التوقيع مع الجناح البرازيلي جواو فيكتور، ليضمه قبل انطلاق المسابقة.

تاريخ التأسيس: 1974

المدرب: مارسيل كايزر

كابتن الفريق: علي خصيف

عدد بطولات الدوري: 3

الملعب: استاد محمد بن زايد

المركز في الموسم الماضي: 1

بني ياس.. «المشهد المكرر»

يدخل بني ياس الموسم الجديد، من دون وجود تغييرات على الفريق، حيث يخوض تحدي «دوري أدنوك للمحترفين»، بنفس وجوه الموسم الماضي، بعد الأداء الرائع، واحتلاله مركز «الوصيف» بعد الجزيرة «المتصدر».

وحافظ «السماوي» على قوامه كاملاً، باستثناء رحيل الهداف وأفضل لاعب أجنبي في الموسم الماضي البرازيلي جواو بيدرو هداف الفريق الذي غادر إلى الوحدة. ونجحت إدارة النادي في التجديد مع الثلاثي الأجنبي خمينيز وسواريز والمدافع الصربي، فيما لم يعلن النادي حتى الآن عن بديل جواو بيدرو هداف الفريق في الموسم الماضي، والذي كان مؤثراً بدرجة كبيرة في هجوم «السماوي»، ولعب دوراً مهماً في جعل الفريق منافساً حتى «الجولة الأخيرة». واكتفت إدارة بني ياس بالحفاظ على قائمة الموسم الماضي، وتوقيع بعض العقود مع اللاعبين القادمين من «الرديف» أمثال سيل صامويل الذي تم التعاقد معه حتى 2024 وقيده في فئة اللاعب المقيم، وكذلك عبد الله سلطان الذي وقع على التجديد حتى 2024، كما يعول الجهاز الفني على هداف فريق «الرديف» سيد خميس الذي يعد أحد أهم اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل جيد.

تاريخ التأسيس: 1982

المدرب: دانييل إيسايلا

كابتن الفريق: فواز عوانه

عدد بطولات الدوري: 0

الملعب: استاد بني ياس

المركز في الموسم الماضي: 2

شباب الأهلي.. «ثبات» المواطنين و«تعديل» الأجانب

حافظ شباب الأهلي على أغلب عناصره الأساسية من اللاعبين المواطنين، خاصة أنه يملك نخبة كبيرة من المواهب المتميزة ولاعبين دوليين أصحاب تجربة طويلة، حيث يراهن المدرب مهدي علي على العناصر التي قادت الفريق إلى الفوز بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، لمواصلة الرحلة، ورفع رهان التتويج بالدوري في الموسم الجديد. وجددت إدارة «الفرسان» عقود عدد كبير من اللاعبين المواطنين، أمثال «عموري» ووليد عباس وماجد ناصر وعبد العزيز صنقور وسعود عبدالرزاق، مقابل انتقال إسماعيل الحمادي وخليفة مبارك وأحمد العطاس. أما على مستوى الأجانب، فشهدت القائمة بعض التغييرات، حيث رحل كل من كارتابيا وجلال الدين ماشاريبوف وهامروبيكوف، مقابل التعاقد مع الإيراني أحمد نور والبرازيلي جوليرمي داسيلفا لاعباً مقيماً، ويسابق الزمن لإتمام ملف الأجانب، حتى يكون «الفرسان» في أفضل حالاته. واختار شباب الأهلي التحضير للموسم داخل الدولة، ولعب 4 مباريات ودية، ويعيش حالة من الاستقرار الفني بقيادة المهندس مهدي علي.

تاريخ التأسيس: 1958

المدرب: مهدي علي

كابتن الفريق: ماجد ناصر

عدد بطولات الدوري: 7

الملعب: استاد راشد

المركز في الموسم الماضي: 3

الشارقة.. استعادة «العرش المفقود»

يبحث الشارقة عن استعادة «العرش المفقود»، واستعان من أجل ذلك بعناصر لها وزنها وثقلها، معتمداً على خبرة وكفاءة «الثنائي الأجنبي» الجديد، البرازيلي دوراتي القادم من إيفرتون الإنجليزي، والكونغولي مالانجو، من الرجاء البيضاوي المغربي، مع تألق لافت للبرازيلي كايو لوكاس خلال فترة الاستعداد لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، واستعادة الأوزبكي شوكوروف لجانب كبير من مستواه، إضافة إلى عناصر مواطنة استطاعت أن تفرض نفسها، مثل أحمد العطاس الذي سجل أكثر من هدف، وخليل خميس، وعبدالله كاظم، وعودة سيف راشد إلى قوته في الملعب. خاض عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة 5 مباريات، خلال فترة الإعداد المحلية، خسر من بني ياس بهدف في المباراة الأولى، والثانية أمام خورفكان، وانتهت بفوز الشارقة بهدف، ورجحت كفته في المباراة الثالثة على الجزيرة 3-1، وجاءت الرابعة مع الوصل وانتهت بفوز «الملك» 2-1، أما اللقاء الخامس والأخير فكان مع عجمان، وانتهى بتفوق الشارقة 2-1.

تاريخ التأسيس: 1974

المدرب: عبدالعزيز العنبري

الكابتن: شاهين عبدالرحمن

عدد بطولات الدوري: 6

الملعب: استاد الشارقة

المركز الموسم الماضي: 4

النصر.. «الاستقرار» يعزز الطموحات

يتسلح النصر بالاستقرار، أملاً في حصد لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي، منذ أكثر من 35 عاماً، منذ آخر تتويج موسم 1985- 1986، في زمن الهواية، حيث رفع «العميد» شعار الاستقرار الفني، باستمرار الأرجنتيني رامون دياز، بجانب الأجانب الأربعة المستمرين منذ الموسم الماضي، ممثلين في البرتغالي توزي، وجناح الرأس الأخضر ريان مينديز، والدولي الجزائري مهدي عبيد، بجانب الإسرائيلي ضياء سبع. ويبني «العميد» استراتيجيته الفنية في الموسم الجديد لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، على النجاحات النسبية في الموسم الماضي، والذي شهد تحقيقه أعلى معدل نقاط في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين 2008- 2009 وحتى 2020- 2021، رغم احتلاله المركز الخامس. وعمد النصر إلى إجراء انتدابات محدودة في «الميركاتو الصيفي»، أبرزها ضم المهاجم الشاب عبدالله أنور، عمر جمعة ربيع، عبدالله ناصر، والمدافع العراقي محمد مصطفى، والمهاجم عبدالله حليحل في «فئة المقيمين».

تاريخ التأسيس: 1945

المدرب: رامون دياز

الكابتن: مهدي بن عبيد

عدد بطولات الدوري: 3

الملعب: استاد آل مكتوم

المركز في الموسم الماضي: 5

العين.. العودة من «الباب الكبير»

تمني جماهير العين النفوس، بالعودة القوية لـ«البنفسج» منافساً شرساً على كل البطولات والألقاب، وذلك بعد غيابه عن منصات التتويج المواسم الأخيرة، وهو ما يعكس ارتفاع سقف الطموح عند أنصار «قلعة الزعيم» هذا الموسم، في ظل التغييرات التي أجرتها شركة الكرة، سواء بتعيين جهاز فني جديد بقيادة الأوكراني ريبروف، وإبرام التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الإمكانيات والقدرات، يتقدمهم سفيان رحيمي القادم من الرجاء المغربي، بالإضافة إلى ياسين مرياح، وخوانكا، ليشكل «الثلاثي» قوة ضاربة مع «القاطرة» لابا كودجو الهدف المتميز. واستعد العين بشكل لافت للموسم، عبر معسكر خارجي في إسبانيا، وخاض خلاله 6 مواجهات ودية. وشهدت المرحلة الثانية أربع مباريات ودية، فاز فيها العين على مورسيا بهدف جوانكا، والتفوق على الرائد السعودي بالنتيجة نفسها، بتوقيع رفائيل بيريرا، وعلى أتلتيكو بولبيلينو ويونيون الإسباني 3-2، بأهداف لابا كودجو وياسين مرياح وجوانكا، وعلى ديبورتيفو ألزيرا الإسباني بهدف جمال معروف، وواجه النصر في معسكر دبي، وخسر أمامه بهدف.

تاريخ التأسيس: 1968

المدرب: سيرجي ريبروف

كابتن الفريق: خالد عيسى

عدد بطولات الدوري: 13

الملعب: استاد هزاع بن زايد

المركز في الموسم الماضي: 6

الوحدة.. صفقات مبكرة ونوعية

بدأ الوحدة التخطيط للموسم الجديد منذ منتصف الموسم الماضي، بعد التأكد من أن حظوظه في المنافسة على «الدرع» غير قائمة، فكانت صفقة عمر خريبين «المدوية» في الشتاء الماضي، وأعقبها حسم صفقة البرازيلي جواو بيدرو نجم أجانب النسخة الماضية من الدوري في فبراير الماضي، قبل أن يُفعل العقد رسمياً بدءاً من يوليو الماضي، وبعدها التعاقد مع الإسباني خوسيه أنخيل، قبل أن يقدم النادي على واحدة من الصفقات المهمة على صعيد المواطنين باستعارة نجمه السابق الدولي محمود خميس من النصر حتى نهاية الموسم، وبذلك تكون متطلبات تين كات المدير الفني للفريق تمت تلبيتها، سواء في تعزيز الوسط والهجوم ومركز الظهير الأيسر، لتكون الكرة في ملعب الثعلب «الهولندي العجوز» لتحقيق الهدف الذي عاد من أجله إلى قيادة «العنابي». والحقيقة أن «أصحاب السعادة» الذي استعد بمعسكر خارجي «إسبانيا» وتدريبات في الداخل، ضمن برنامج تحضير للموسم مر بـ3 مراحل خاض خلالها عدداً من المباريات الودية، يملك بجانب الوافدين الجدد نجوماً لا تخطئها العين، بدءاً من الأسطورة المخضرم إسماعيل مطر وخليل إبراهيم وطحنون الزعابي.

تاريخ التأسيس: 1984

المدرب: تين كات

كابتن الفريق: إسماعيل مطر

عدد بطولات الدوري: 4

الملعب: استاد آل نهيان

المركز في الموسم الماضي: 7

اتحاد كلباء.. كتابة التاريخ

نجح اتحاد كلباء في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى المركز الثامن في الموسم الماضي، وهو الرقم الأفضل في تاريخ المشاركات السابقة، في عصر الاحتراف، ولن يتوقف النمور عند هذا الإنجاز، فهم عاقدو العزم على مضاعفة الجهد أكثر، والوصول إلى مركز أفضل في الموسم الجديد.

يعيش «النمور» استقراراً فنياً مع المدرب خورخي داسيلفا للموسم الثالث على التوالي، ليعيد إلى الأذهان فترة الاستقرار، في عهد الكرواتي ستريشكو الذي قاد الفريق لأربعة مواسم متتالية قبل زمن الاحتراف.

وخاض «النمور» معسكراً إعدادياً ناجحاً في الدولة، وخاضوا عدداً من المباريات الودية مع فرق مختلفة في الدولة، كما قامت الإدارة بانتدابات كثيرة على مستوى الأجانب تحديداً، والفريق أبقى على مهاجمه بينيل ملابا فقط، وقيد ثلاثة لاعبين جدد هم البيروفي كارتاجيا، والنمساوي زواي والمجري، فارجا، كما قام بعدد من صفقات اللاعبين المواطنين، لتدعيم الفريق في عدد من المراكز المختارة.

تاريخ التأسيس: 1972

المدرب: داسيلفا

كابتن الفريق: بينيل مالابا

عدد بطولات الدوري: 0

الملعب: استاد اتحاد كلباء

المركز في الموسم الماضي: 8

الوصل.. التهديد بـ«خلط الأوراق»

يمكن القول إن الوصل بدأ العمل والتحضيرات للموسم الجديد منذ ديسمبر الماضي، عندما تولى البرازيلي أودير هيلمان مهمة تدريب «الإمبراطور»، ومعه بدأنا نشاهد فريقاً مختلفاً في أرض الملعب، من خلال الاستحواذ والمحاولات الهجومية، وتحقيق سلسلة من النتائج الجيدة في الدوري.

ولعل الثقة بالمدرب جعلت إدارة النادي تقوم بتجديد عقده أولاً، ثم العمل معه لاستقطاب لاعبين أجانب جدد، حيث تم استبدال جميع الأجانب، وضم أربعة لاعبين بمعرفة وثيقة مع المدرب، وهم الثلاثي البرازيلي إدريلسون، بوتكير وراميرو، بالإضافة إلى لاعب الأوروجواي ميشيل أراوخو الذي يلعب في الدوري البرازيلي، فيما تم ضم المقيم أولابي لتعزيز مركز الظهير.

نجح الوصل أيضاً في تجديد عقد قائده فابيو ليما ليقطع الباب أمام حالة الشك التي انتابت جماهيره، وهو ما يجعل «الأصفر» يظهر في حالة استقرار، من شأنها أن تسهم في جعله يدخل هذا الموسم بحالة معنوية وجاهزية مرتفعة، والقدرة على خلط الأوراق وتحسين موقعه، بعدما اكتفى بالمركز التاسع في الموسم الماضي.

تاريخ التأسيس: 1960

المدرب: أودير هيلمان

كابتن الفريق: فابيو ليما

عدد ألقاب الدوري: 7

الملعب: استاد زعبيل

المركز في الموسم الماضي: 9

خورفكان.. «السلاح 15»

يدخل «النسور الخضراء» موسمه الثالث على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، متسلحاً بعامل الثقة، بما حققه الفريق خلال الموسم المنصرم، باحتلال المركز العاشر، والأمر الثاني يرجع إلى حالة الانتدابات الكثيرة في صفوف الفريق، حيث يعتبر خورفكان من أكثر فرق الدوري بالتعاقدات الجديدة، حيث بلغت 15 لاعباً من جميع الفئات.

وأبقت الإدارة على عامل الاستقرار الفني، باستمرار المدرب البرازيلي كايو زاناردي للعام الثاني على التوالي، بعد نجاحه بقيادة سفينة الفريق بالدوري الصعب، وتحقيق طموحات الإدارة بالبقاء، كما غيرت من جلد الفريق بانتدابات نوعية، حيث تعاقدت مع 3 أجانب، جدد كما جددت الثقة بالبرازيلي دودو أحد أبرز اللاعبين بالفريق خلال الموسمين الماضيين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين، كما تم التعاقد بالكامل مع إسماعيل الحمادي الذي تألق مع الفريق خلال الانتقالات الشتوية. وبمعسكر إعدادي داخلي بدبي، وعدد من المباريات الودية القوية، اطمأن زناردي على القوة الضاربة بالفريق.

تاريخ التأسيس: 1981

المدرب: كايو زاناردي

الكابتن: دودو

عدد بطولات الدوري: 0

الملعب: استاد صقر بن محمد القاسمي

المركز في الموسم الماضي: 10

الظفرة.. تحسين الصورة

يدخل الظفرة منافسات هذا الموسم، برغبة كبيرة لتحسين الصورة التي ظهر بها في الموسم الماضي، والتي لا تعبر عما كان يقدمه «الفارس» قبل مواسم قليلة في البطولات كافة، ويعاني الظفرة بقيادة مدربة «الجديد القديم»، السوري محمد قويض، رغم انطلاقة المنافسات، لأنه لم يقم بتسجيل سوى أجنبي واحد، وهو المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب الذي أبقت عليه إدارة النادي، بعد التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بينما لم يسجل أي لاعب آخر حتى الآن، رغم عودة «المخضرم» أحمد علي إلى فريقه السابق، وتجديد عقد سهيل المنصوري، وبعض لاعبيه المواطنين، إلا أن «القوة الضاربة» والمتمثلة في اللاعبين الأجانب لم تكتمل لدى قويض. ويمكن القول إن امتداد فترة الانتقالات حتى أكتوبر المقبل، يمنح الأريحية للظفرة وكافة الأندية الأخرى لاختيار اللاعبين الأجانب بدقة متناهية، وتغطية احتياجات الفريق، وسط استعداد كبير من معظم الأندية، إلا أن النتائج في المباريات الودية تمنح مؤشرات إيجابية لمحبي الظفرة على أن الفريق يسعى لتحسين صورته.

تاريخ التأسيس: 2000

المدرب: محمد قويض

الكابتن: ماكيتي ديوب

عدد بطولات الدوري: 0

الملعب: استاد حمدان بن زايد

المركز في الموسم الماضي: 11

عجمان.. «نيو لوك» في «سنة خامسة»

يدخل عجمان الموسم الخامس على التوالي في دوري الكبار، متسلحاً بالتغييرات التي أجراها على الصعيد الفني بالتعاقد مع المدرب الصربي جوران بدلاً من المصري أيمن الرمادي، كما أجرت إدارة النادي تغييرات على مستوى الأجانب، فقد تعاقد البرتقالي مع الكولومبي يورليس مينا، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادماً من نادي سيزار باييخو البيروفي، وضم أيضاً التونسي فراس بالعربي لاعب الفجيرة السابق لمدة 3 سنوات، والمدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش.

ونجحت إدارة النادي في استمرار الجامبي أبوبكر تراولي الذي كان معاراً من الشباب السعودي على مدار الموسمين الماضيين، حيث تعاقدت معه لمدة موسم، وجددت إدارة عجمان إعارة البرازيلي لياندرو لموسم آخر من شباب الأهلي، ليتم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم. أما على صعيد المواطنين، فاستعاد عجمان لاعبه محمد هلال من العين، وحصل على توقيعه على عقد يمتد لموسمين، كما تعاقد مع سعود سعيد وطارق الخديم لموسمين وبلال يوسف قادماً من الفجيرة.

تاريخ التأسيس: 1974

المدرب: جوران

الكابتن: علي الحوسني

عدد بطولات الدوري: 0

الملعب: استاد راشد بن سعيد

المركز في الموسم الماضي: 12

العروبة.. عودة بعد «الثلاثين»

يظهر العروبة للمرة الأولى في «المحترفين» خلال لقائه أمام الوحدة بالجولة الأولى، وهي المشاركة الثانية للفريق في «الأضواء» بعد الأولى بصعوده موسم 1991-1992 التاريخي. وأعدت إدارة العروبة العدة رغم ضيق الوقت لظهور مختلف يكسر قاعدة «الصاعد هابط»، كما فعل اتحاد كلباء وخورفكان في صعودهما السابق.

ونجح العروبة في ضمان الاستقرار الفني للفريق، بتجديد التعاقد مع مدرب «الصعود» التونسي فتحي الزبيدي، الذي قام بعمل رائع بتصدر الفريق لدوري الدرجة الأولى.

كما عملت على انتدابات معينة بالمراكز التي يحتاجها الفريق على مستوى الأجانب الأربعة الجدد على دوري الإمارات، حيث تم التعاقد مع البحريني علي مدن، والكاميروني جاك، والنيجيري إيدو، والفرنسي المدافع الناصري، كما ضم عدداً من اللاعبين المواطنين الشباب من أندية الدولة المختلفة.

وأقام العروبة معسكراً داخلياً في الفجيرة، استعداداً للموسم الجديد، وخاض لقاءين أمام خورفكان وشباب الأهلي.

تاريخ التأسيس: 1972

المدرب: فتحي الزبيدي

كابتن الفريق: أحمد خميس

عدد بطولات الدوري: 0

الملعب: استاد الفجيرة

المركز في الموسم الماضي: -

الإمارات.. التحليق بعد غياب

لم تكن عودة الإمارات مستغربة في هذا الموسم، خصوصاً أنه نجح في ضمان تأهله منذ الموسم قبل الماضي، قبل إلغاء الصعود بسبب إلغاء مسابقة بطولة الدوري موسم 2019-2020، ونجح «الصقور» في إكمال مسيرته المتميزة في دوري الدرجة الأولى للموسم الثاني على التوالي، ليصل مرة أخرى إلى مصاف دوري الأضواء، بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، بطموحات جديدة أهمها البقاء ضمن «فرق الصفوة»، وتقديم مستوى متميز كما حدث في السابق، بعد أن أكد جدارته بالوجود لسنوات طويلة ضمن «المحترفين».

«الأخضر» وبعد تعيين مجلس إدارة جديد قبل أسابيع عدة نجح في فترة زمنية قصيرة لإعادة ترتيب الأوراق واستكمال فترة التحضير للموسم الجديد بالنسبة إلى الفريق الأول.

وعزز الفريق قائمته بلاعبين متميزين على صعيد المواطنين، من بينهم أحمد عيسى، وأحمد محمود، وعلى مستوى الأجانب ضم المغربيين آدم نفاتي ووليد الصبار والإيفواري جوزيف.

تاريخ التأسيس: 1958

المدرب: طارق السكتيوي

كابتن الفريق: أحمد الشاجي

عدد بطولات الدوري: 0

الملعب: استاد الإمارات

المركز الموسم الماضي: -