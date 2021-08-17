6 أندية «قمر 14» في «الاحتراف» !

دبي (الاتحاد)

يدشّن «دورينا» نسخته الـ14 في عصر الاحتراف، والجماهير متشوقة لموسم جديد مليء بالندية والحماس والتحدي بين الأندية الكبار في القمة، وأخرى تنافس على الهبوط وأندية الوسط.

وإذا ما نظرنا إلى سجلّ أندية الدوري في الاحتراف، نجد أنّ هناك 6 فرق ثابتة لا تتغير، هي العين، والجزيرة، وشباب الأهلي، والوحدة، والنصر، والوصل، ويشارك كل نادٍ هذا الموسم للمرة الـ14 في تاريخه بالاحتراف. وفي واقع الأمر، فإنّ هذه الأندية احتكرت معظم البطولات المحلية بنسبة 88%، حيث حققت 44 لقباً من إجمالي 50 بطولة، منذ بداية الاحتراف، غير أنه ما زال الوصل، من دون أي بطولة محلية، بعد 13 موسماً، وما زال النصر غائباً عن «الدرع» في امتداد لأكثر من 30 عاماً. ويأتي بعد هذه الأندية مباشرة الشارقة مشتركاً مع الظفرة، بالظهور في 12 نسخة سابقة، والغياب لمرة وحيدة، بسبب الهبوط للدرجة الأدنى، وحقق «الملك» أول لقب له في الاحتراف بتحقيق الدوري موسم 2018 - 2019، بعد غياب 23 سنة، أما «الفارس»، فهو مستمر لـ9 نسخ متتالية، منذ موسم 2012 - 2013 مع الكبار من دون غياب. ويأتي بني ياس بعدها بمشاركته رقم 12 في الدوري، وحقق أفضل موسم له في تاريخه على الإطلاق، بالتواجد وصيفاً، ومجموع نقاط تاريخي، تجاوز الـ50 نقطة، ومنافسة حتى الجولة الأخيرة، ويعد عجمان كذلك ضمن الأندية شبه المستمرة في الدوري بعصر الاحتراف، حيث يشارك للمرة العاشرة. ومع كل بداية لدوري جديد، يتذكر التاريخ أندية كانت لها «صولات وجولات»، وعلى رأسها الشباب الذي شارك في 9 نسخ سابقة، قبل أن يغيب بشكل نهائي، بعد موسم 2016 - 2017 الأخير له.

ويعد الشباب من أنجح الأندية في عصر الاحتراف، قياساً بالإمكانيات والنتائج، حيث إنّ أسوأ مركز له كان الثامن، في آخر موسم له، والرقم السابق له كان السابع في 2009 - 2010. ومن الأندية الغائبة كذلك الشعب الذي كان يترنّح بين الهبوط والصعود، في حين أنّ دبي شارك لفترة 4 مواسم متتالية، ثم هبط ولم يعد حتى تم الاستحواذ عليه عام 2017. ويشهد هذا الموسم كذلك غياب القطبين الفجيرة ودبا الفجيرة للمرة الأولى منذ موسم 2014 - 2015 ويخوضان منافسات الدرجة الأدنى وإلى جانبهما حتا. ورغم غياب قطبي الفجيرة، فإن العروبة تأهل للمرة الثانية في تاريخه، والأولى في عصر الاحتراف ليمثل الإمارة، وقد سبق له وأن وُجد في موسم 1992 - 1993، واحتل المركز الأخير في ذلك الموسم، بفوز وتعادل وحيد و20 خسارة، ولم يسجل آنذاك سوى 10 أهداف، بينما استقبل 72 هدفاً ليهبط، وهو في رصيده 3 نقاط فقط، ويعد العروبة هو النادي رقم 20 في تاريخ الدوري بعصر الاحتراف، وأول فريق جديد يشارك منذ حتا في موسم 2016 - 2017.