«دوري أدنوك».. «البصمة الخامسة» للشركات الوطنية

معتصم عبدالله (دبي)

يحتفل دورينا في موسمه المرتقب 2021-2022، بحمل مسمى «دوري أدنوك للمحترفين» شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لتكون الشركة الوطنية الرائدة أحدث المنضمين لرعاية «دورينا»، والشركة الخامسة التي تزين دوري الإمارات باسمها منذ الانطلاقة.

وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية خلال أغسطس الحالي 2021، توقيع عقد لرعاية الدوري بين «أدنوك» والرابطة، لمدة عام بداية من موسم 2021-2022.

وخلافاً لعشرات الشركات الوطنية التي شاركت في الرعاية، انتظر دورينا الذي يدخل موسمه الـ47 منذ نسخته الأولى 1973- 1974، حتى حقبة التسعينيات ليحظى بأول رعاية يقترن بموجبها الدوري باسم الراعي الجديد.

ونال «بنك المشرق» قفاز المبادرة لموسمين على التوالي 1993- 1994 و1994- 1995، حينما تُوج الشارقة في الأولى ليحسم اللقب الثمين في الأمتار الأخيرة، ومن خلال المباراة «الفاصلة» التي جمعته بمنافسه العين، بهدف إسماعيل محمد في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي أدارها المونديالي علي بوجسيم، وهو اللقب الرابع في تاريخ «الملك».

وحظي الشباب في الموسم التالي بالتتويج بذات اللقب، والذي حمل مسمى «بنك المشرق»، موسم 1994-1995، ليحلق «الجوارح» باللقب الثاني في تاريخ «الخضر»، بعد الأول موسم 1989- 1990، وبرز في صفوف فرقة الشباب آنذاك مجموعة من عناصره المتميزة أمثال بخيت سعد، وعيسى صنقور، وحسن مراد.

وتحول مسمى «دورينا» في موسم 1995-1996 إلى «دوري الفطيم»، والذي توج بلقبه الشارقة أيضاً للمرة الخامسة في تاريخه، غير أن «الملك» نجح في حسم اللقب مبكراً، من دون الحاجة إلى «مباراة فاصلة»، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الوصل «الثاني»، و14 نقطة عن العين الثالث.

وشهدت حقبة الاحتراف بداية من موسم 2008- 2009، ارتباط مسمى الدوري بالشركات الراعية على مدار مواسمه السابقة، وصولاً إلى النسخة المرتقبة في «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2021- 2022.

وحمل «دورينا» في مواسمه الخمسة الأولى من 2008- 2009 وحتى 2012- 2013، مسمى «دوري اتصالات للمحترفين»، بعد الإعلان وقتها عن بيع حقوق تسمية الدوري الإماراتي لـ«اتصالات» لـ 5 سنوات.

وتحول مسمى دورينا إلى «دوري الخليج العربي» على مدار ثمانية مواسم بداية من 2013- 2014، وحتى الموسم الماضي 2020- 2021، في أعقاب توقيع عقد الرعاية مع شركة الخليج العربي للتنمية، وصولاً إلى مسماه الحالي والجديد «دوري أدنوك للمحترفين» نسبة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، كأحدث الشركات الوطنية في رعاية الدوري الإماراتي.