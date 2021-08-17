«الأبيض».. خط أحمر

معتز الشامي (دبي)

تشهد «روزنامة» الموسم الجديد الذي يُطلق الليلة بمسمى «دوري أدنوك للمحترفين»، ويُعتبر «النسخة 14» في مسيرة الاحتراف، بداية من عام 2008، ضغوطاً مختلفة وأبعاداً ربما تتجاوز جدولة «الروزنامة المحلية»، وذلك بعدما رفع دوري أدنوك، شعار «المنتخب أولاً» هذا الموسم، من واقع ضغط روزنامة «الأبيض» الذي تأهل إلى المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2022»، وبات على أعتاب القتال من أجل حلم طال انتظاره لبلوغ كأس العالم، وهو ما أعاد جدولة المباريات خلال الموسم، بصورة تضمن توفير متطلبات مشوار التصفيات، حيث أوقعت القرعة منتخبنا ضمن المجموعة الأولى مع إيران وكوريا الجنوبية، والعراق وسوريا ولبنان. ويشهد الموسم 6 توقفات للدوري جميعها بسبب مشاركات المنتخب، والتي ستكون في حدود 106 أيام من التجمعات والمعسكرات، من إجمالي 122 يوماً من التوقف بين الجولة والأخرى خلال فترات «أيام الفيفا»، وما يسبقها من معسكرات، بينما سيكون التجمع الأطول للمنتخب، من أجل المشاركة في كأس العرب في نوفمبر المقبل، ويمتد إلى 34 يوماً، حيث تقام البطولة تحت إشراف «الفيفا»، من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وسيكون التوقف للدوري بعد «الجولة 10»، بداية من 22 نوفمبر إلى 25 ديسمبر.

ويتخلل التوقف الطويل لكأس العرب، إقامة ذهاب ربع نهائي كأس المحترفين 17 ديسمبر، بجانب عن انطلاق دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة 21 و22 ديسمبر، قبل أن يعود الدوري بـ «الجولة 11» يوم 25 ديسمبر، بينما ستكون كأس السوبر في 10 يناير المقبل.

أما بقية أدوار كأس صاحب السمو رئيس الدولة فتمت جدولتها على النحو التالي، حيث تلعب الأندية مباريات ربع النهائي 13 و14 يناير، ونصف النهائي 14 فبراير، بينما راعت جدولة «الروزنامة» مشاركات أنديتنا في دوري أبطال آسيا، عبر السماح لأنديتنا المشاركة قارياً بالحصول على الوقت الكافي للتحضيرات، حيث يقام دور الـ 16 من النسخة الحالية للبطولة بين الشارقة والوحدة 14 سبتمبر، بينما يقام ربع ونصف النهائي بنظام البطولة المجمعة من 16 إلى 19 أكتوبر المقبل، عقب تجمع المنتخب الوطني. وتقام مراحل تصفيات المرحلة التمهيدية المؤهلة إلى «نسخة 2022» من دوري الأبطال على 3 أيام، هي 15 مارس و5 و19 أبريل المقبلين، بينما يقام دور المجموعات للبطولة نفسها بنظام البطولة المجمعة للفترة من 11 إلى 27 مايو، أي عقب انتهاء الدوري بالجولة 26 يومي 5 و6 مايو المقبل.

وعلى الجانب الآخر، وفيما يخص تجمعات المنتخب الوطني، وتوقفات الدوري المرتبطة بها، فقد وضع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني خطة إعداد «الأبيض» لمشوار التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى «مونديال 2022»، والتي تنطلق رسمياً بنظام الذهاب والإياب في سبتمبر المقبل وتستمر حتى يونيو 2022، حيث ستكون مدة التجمعات لمشواري التصفيات وبطولة كأس العرب التي تنطلق من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، بما يصل إلى 106 أيام من التجمع، بواقع 13 يوماً لتجمعات تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال لأشهر سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، ويناير، ومارس، ومايو حتى يونيو، وسيكون أكبر تجمع للمنتخب هو الخاص بالمشاركة في كأس العرب لمدة 27 يوماً، بحيث يدخل «الأبيض» تجمعه لهذه البطولة يوم 22 نوفمبر وتستمر البطولة إلى 18 ديسمبر.

واكتفى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، بمدة تجمع لن تزيد عن 6 إلى 7 أيام، قبل كل أول مباراة رسمية، في كل تجمع لأشهر تصفيات «المونديال»، ما يعني استمرار سياسة «التجمعات القصيرة» التي ينتهجها مارفيك وجهازه المعاون.

ويدخل المنتخب تجمعه الرسمي الأول يوم 26 أغسطس الجاري، وحتى 7 سبتمبر، ويلعب المنتخب يومي 2 و7 في التصفيات، ثم التجمع الثاني من 30 سبتمبر إلى 12 أكتوبر، ويلعب «الأبيض» يومي 7 و12 أكتوبر في التصفيات، المعسكر الثالث سيكون للفترة من 4 إلى 16 نوفمبر، ويلعب أيضاً 11 و16 من الشهر ذاته، قبل أن يعود للتجمع مرة أخرى وعقب «الجولة 10» في الدوري بداية من 22 نوفمبر إلى 18 ديسمبر استعداداً لانطلاق كأس العرب، وينتظر أن يؤدي المنتخب تجربة دولية على الأقل في تلك الفترة وقبل السفر للمشاركة رسمياً في البطولة.

وسيعود «الأبيض» إلى دخول تجمع «أيام الفيفا» لتصفيات المونديال بين يناير وفبراير للفترة من 20 يناير إلى 1 فبراير 2022، وسيلعب مباراتين يومي 27 يناير و1 فبراير، وسيكون تجمع مارس من 17 إلى 29 من الشهر نفسه، ويلعب «الأبيض» مباراتين يومي 24 و29 مارس، أما التجمع الأخير للمنتخب لبقية مشوار التصفيات يكون من 30 مايو إلى 14 يونيو، وستكون فقط في حال تأهله للمرحلة الثالثة عبر الملحق، الذي سيكون لأصحاب المركز الثالث في المجموعتين، عبر مباراة واحدة 2 يونيو، وفي حالة التأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة منتخب من «الكونكاكاف»، يلعب مباراة من دورين ذهاباً وإياباً 7 و14 يونيو، الفائز بمجموعهما يتأهل إلى «المونديال».