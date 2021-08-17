دوري أدنوك للمحترفين.. عودة الروح

دبي (الاتحاد)

«عاد والعود أحمدُ»، هذا ما ينطبق على قرار السماح بعودة الجماهير مع انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي أثلج صدور الجميع، وأطلق «بشارة» عودة «نبض المدرجات»، والأهازيج والأفراح ببطولة تزين كرة القدم الإماراتية وتزيدها ألقاً، وتضفي رونقاً غاب منذ عامين تقريباً.

وكانت رابطة المحترفين، قد أعلنت بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، السماح للجماهير بالحضور إلى الملاعب في «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الجديد 2021-2022، الذي ينطلق بداية من اليوم، و بنسبة حضور تبلغ 60% من السعة الإجمالية لمدرجات الملاعب، وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية.

ووضعت الجهات المعنية عدداً من الشروط للسماح بحضور الجماهير إلى الملاعب، أولها ضرورة إظهار ما يفيد بالحصول على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، عبر «تطبيق الحصن»، وبالنسبة لمن لم يكمل 6 أشهر، يظهر ما يفيد حصوله على الجرعة الثانية.

كذلك يشترط إبراز نتيجة سلبية لفيروس «كورونا»، قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المباراة، بجانب التشديد على ضرورة ارتداء «الكمامة»، وتطبيق قواعد التباعد داخل المدرجات، وفي الوقت نفسه فإن الفئة العمرية المسموح لها بالحضور هي 16 عاماً فأكثر.