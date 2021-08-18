101 شخصية في استفتاء «الاتحاد».. «الفرسان» البطل بـ 31%

مراد المصري (دبي)

تصدر شباب الأهلي قمة الترشيحات، للفوز بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، للموسم الجديد 2021-2022، وذلك في الاستفتاء السنوي الذي أجرته صحيفة «الاتحاد»، بمشاركة 101 شخصية، ما بين شخصيات رياضية عامة من خارج الأندية من مختلف إمارات الدولة، بجانب مسؤولين بالأندية، من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وإداريين وأيضاً لاعبين، كما شارك في الاستفتاء عدد من المدربين المواطنين واللاعبين السابقين والمحللين، بجانب الزملاء الإعلاميين.

وتصدر شباب الأهلي قائمة الاستفتاء للعام الثالث على التوالي، بالحصول على 31 صوتاً بنسبة 31%، لكن بفارق متقارب عن «الملك» الشرقاوي، والذي جاء في «الوصافة» برصيد 28 صوتاً وبنسبة 28%، فيما جاء الجزيرة حامل اللقب الموسم الماضي، في المركز الثالث برصيد 17 صوتاً برصيد 17%، يليه «الزعيم» العيناوي في المركز الرابع وله 10 أصوات وبنسبة 10%، وظهر النصر في سباق المنافسة، وجاء في الترتيب الخامس، وله 7 أصوات بنسبة 7%، ثم الوحدة السادس «5 أصوات»، يليه الوصل في المركز السابع بـ3 أصوات فقط.

ويكشف الاستفتاء هذا الموسم عن خروج نصف أندية الدوري من دائرة الترشيحات، وهي بني ياس، وعجمان وخورفكان والظفرة والعروبة والإمارات واتحاد كلباء، إلا أن ذلك لن يقلل من قدرتها على خلط الأوراق خلال الموسم الجديد، وأن يكون أحدها «الحصان الأسود»، خصوصاً أن «السماوي» حل وصيفاً في الموسم الماضي.



نتائج الاستفتاء

شباب الأهلي: 31%

الشارقة: 28%

الجزيرة: 17%

العين: 10%

النصر: 7%

الوحدة: 5%

الوصل: 3%



السجل



2011 -2012: الجزيرة «العين البطل»

2012 -2013: العين «العين البطل»

2013 -2014: الأهلي «الأهلي البطل»

2014 -2015: العين «العين البطل»

2015 -2016: العين «الأهلي البطل»

2016 -2017: الأهلي «الجزيرة البطل»

2017 -2018: العين «العين البطل»

2018 -2019: العين «الشارقة البطل»

2019 -2020: شباب الأهلي «لم يستكمل»

2020-2021: شباب الأهلي «الجزيرة البطل»



المشاركون في الاستفتاء



محمد سالم العنزي: الجزيرة

حسين سهيل: الشارقة

خليفة الحمادي: شباب الأهلي

عبدالرحمن العامري: الشارقة

الحاي جمعة: الوحدة

عبدالسلام جمعة: الوحدة

أحمد راشد: الوحدة

فارس جمعة: الوحدة

عبد الرحيم جمعة: الوحدة

سعيد اليعقوبي: النصر

مسلم فايز: العين

خالد بطي: الشارقة

صالح إسماعيل: شباب الأهلي

أحمد سعيد: الشارقة

منصور علي: الجزيرة

فواز عوانه: العين

ماجد العويس: الجزيرة

حميد فاخر: العين

سالم جوهر: العين

علي حسن: النصر

صالح سالم: النصر

حسين مهدي: النصر

سالم ربيع: النصر

أحمد البلوشي: الوصل

إدريلسون: الوصل

راميرو: الوصل

خالد الكعبي: شباب الأهلي

وليد حسين: شباب الأهلي

وليد عباس: شباب الأهلي

إبراهيم أحمد: شباب الأهلي

أحمد الفورة: شباب الأهلي

جوران: شباب الأهلي

محمد حسين كزوه: شباب الأهلي

علي الحوسني: الشارقة

وليد محمد عبدالكريم: شباب الأهلي

طارق السكتيوي: الجزيرة

عبدالله العاجل: الشارقة

علي صقر: شباب الأهلي

فتحي العبيدي: الجزيرة

منصور البلوشي: شباب الأهلي

أحمد إبراهيم: النصر

عبد العزيز الهاشمي: الجزيرة

محمد عبدالله: الشارقة

موسى حطب: الشارقة

داسيلفا: الشارقة

داوود علي: شباب الأهلي

عمران الجسمي: الشارقة

سعود الدوخي: الشارقة

حسن إسماعيل: الشارقة

سيف راشد: الشارقة

علي خليل: الشارقة

مبارك الحمادي: الجزيرة

حمدان ناصر: شباب الأهلي

عبد المجيد النمر: الشارقة

حسن سهيل: شباب الأهلي

يعقوب آل علي: الجزيرة

راشد عامر: الجزيرة

عادل عبد العزيز: شباب الأهلي

فريد علي: شباب الأهلي

بشير سعيد: النصر

ناصر التميمي: العين

سهيل العريفي: الجزيرة

سالم حسن الهلالي: الشارقة

أحمد الشريف: الجزيرة

علي عمر: الشارقة

سالجادو: الجزيرة

زنجا: الشارقة

حسين غلوم: شباب الأهلي

علي ثاني: الشارقة

أيوب لشكري: الجزيرة

محمد سعيد النعيمي: شباب الأهلي

أحمد الرئيسي: شباب الأهلي

سند حميد: العين

أحمد الجراح: الشارقة

محمد عبدالله المسماري: شباب الأهلي

جمال بوهندي: الشارقة

علي إبراهيم: شباب الأهلي

جمال الحساني: العين

عبدالله الشاهين: الشارقة

ماجد سالم: شباب الأهلي

علي إبراهيم: شباب الأهلي

إسماعيل راشد: شباب الأهلي

عبدالقادر حسن: شباب الأهلي

عيد باروت: الجزيرة

محمد قاسم: شباب الأهلي

علي عباس: شباب الأهلي

محمد سرور: الشارقة

أسامة الأميري: شباب الأهلي

حمدي زميط: العين

عمران محمد: الشارقة

مشعل القحطاني: العين

أحمد عبيد: الشارقة

حسن عودة: شباب الأهلي

إبراهيم الزعابي: الشارقة

عادل الحمادي: الشارقة

محمد رمضان: الشارقة

محمد البادع: العين

راشد الزعابي: الجزيرة

علي الزعابي: الجزيرة

أحمد الحوري: شباب الأهلي

أحمد أبوالشايب: الجزيرة