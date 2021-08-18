«سمعة».. ذهب لا يصدأ



منير رحومة (دبي)

لأنه موهبة لا تتأثر بمرور الزمن، وطاقة متجددة بروح الشباب، يحافظ إسماعيل مطر نجم الكرة الإماراتية، على توهجه في «دورينا»، ليواصل حضوره المتميز داخل «المستطيل الأخضر»، ملهماً لـ «الأجيال الصاعدة»، وداعماً قوياً لفريق الوحدة في كل موسم.

يبلغ «سمعة» 38 عاماً، لكنه طاقة من الحيوية والنشاط، حيث يخوض موسمه رقم 14 في الاحتراف، ويستعد لمحطة أخرى في مسيرة إبداعاته في مسابقاتنا المحلية، بعد أن خاض 245 مباراة في دوري المحترفين، سجل خلالها 46 هدفاً، ويطمح إلى مواصلة تحطيم الأرقام، وحصد النجاحات والتتويجات مع «العنابي» محتفظاً بلقب «عميد» اللاعبين المواطنين، في مسيرة استثنائية للاعب من «الطراز الرفيع».

آخر 5 مواسم

2016 - 2017

المباريات: 31

الدقائق: 1606

الأهداف: 3

الإنذارات: 4

2017 - 2018

المباريات: 23

الدقائق: 1306

الأهداف: 2

الإنذارات: 2

الطرد: 1

2018 - 2019

المباريات: 24

الدقائق: 1839

الأهداف: 2

الإنذارات: 5

2019 - 2020

المباريات: 16

الدقائق: 1329

الأهداف: 1

الإنذارات: 1

2020 -2021

المباريات: 23

الدقائق: 1913

الأهداف: 7

الإنذارات: 5