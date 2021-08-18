منير رحومة (دبي)
لأنه موهبة لا تتأثر بمرور الزمن، وطاقة متجددة بروح الشباب، يحافظ إسماعيل مطر نجم الكرة الإماراتية، على توهجه في «دورينا»، ليواصل حضوره المتميز داخل «المستطيل الأخضر»، ملهماً لـ «الأجيال الصاعدة»، وداعماً قوياً لفريق الوحدة في كل موسم.
يبلغ «سمعة» 38 عاماً، لكنه طاقة من الحيوية والنشاط، حيث يخوض موسمه رقم 14 في الاحتراف، ويستعد لمحطة أخرى في مسيرة إبداعاته في مسابقاتنا المحلية، بعد أن خاض 245 مباراة في دوري المحترفين، سجل خلالها 46 هدفاً، ويطمح إلى مواصلة تحطيم الأرقام، وحصد النجاحات والتتويجات مع «العنابي» محتفظاً بلقب «عميد» اللاعبين المواطنين، في مسيرة استثنائية للاعب من «الطراز الرفيع».
آخر 5 مواسم
2016 - 2017
المباريات: 31
الدقائق: 1606
الأهداف: 3
الإنذارات: 4
2017 - 2018
المباريات: 23
الدقائق: 1306
الأهداف: 2
الإنذارات: 2
الطرد: 1
2018 - 2019
المباريات: 24
الدقائق: 1839
الأهداف: 2
الإنذارات: 5
2019 - 2020
المباريات: 16
الدقائق: 1329
الأهداف: 1
الإنذارات: 1
2020 -2021
المباريات: 23
الدقائق: 1913
الأهداف: 7
الإنذارات: 5