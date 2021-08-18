العين «زعيم» المباريات الافتتاحية بـ «البصمة العاشرة»

سلطان آل علي (دبي)



لا شك أنّ البدايات تعطي مؤشراً مهماً لاستعدادات الأندية، ورغبتها في المنافسة على الدوري وتحقيق أهدافها، وفي عصر الاحتراف بـ «دورينا»، هناك فرق تميزت في افتتاحيات المواسم وأخرى أخفقت بصورة واضحة.

يتزعم العين قائمة أكثر الأندية حصداً للنقاط في المباريات الافتتاحية خلال عصر الاحتراف، وحقق «الزعيم» 31 نقطة خلال 13 مباراة، نتيجة 10 انتصارات وتعادل وحيد وخسارتين، وسجل خلالها 32 هدفاً، واستقبل 18 هدفاً، كما حافظ على شباكه في 6 مباريات، ويأتي خلف العين في النقاط فريق الجزيرة بـ29 نقطة، وشباب الأهلي بـ27، والوحدة بـ23 نقطة والوصل بـ22 نقطة في المركز الخامس.

ويعد الشباب «الغائب الحاضر» ثاني أكثر الأندية نجاحاً بعد العين في المباريات الافتتاحية، رغم غيابه، حيث لعب 9 مباريات، وفاز 7 وخسر مرتين، وحقق نسبة 78% من مجمل النقاط خلف العين الذي حقق 80% وبمجموع النقاط، ويأتي «الجوارح» سادساً بـ21 نقطة، متقدماً على أندية النصر والشارقة والظفرة وعجمان وبني ياس التي شاركت أكثر منه، كما يأتي «صقور الإمارات» ضمن القائمة المتميزة، فهو سادس أنجح فريق بنسبة 54%، فقد حقق 13 نقطة خلال 8 مباريات لعبها في افتتاحيات الدوري خلال «الاحتراف».

وعلى الجانب الآخر، تأتي المفاجأة بكون النصر أسوأ الأندية المستمرة في الدوري في المباريات الافتتاحية، حيث يأتي بالمركز 11 من أصل 19 فريقاً، ومجموع 13 نقطة من 13 مباراة فقط، كما أنه لم يسجل سوى 14 هدفاً، ولم تتجاوز نسبة النقاط التي حققها 33%. ولا يختلف الحال مع عجمان الذي لم يحقق إلا 20% من نقاطه الـ30 المتاحة، وله 6 نقاط، ولم ينتصر إلا مرة واحدة، وهو في المركز 14 بقائمة الأندية الأكثر نجاحاً.

ومنذ بداية الاحتراف في «دورينا»، يشهد هذا الموسم التكرار الأكبر في المواجهات بـ6 مواجهات سبق وأن حضرت، بينما مواجهة وحيدة جديدة، وهي بين العروبة والوحدة، ومباراة بني ياس والوصل تحضر للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة بعد موسمي 2009-2010 بنتيجة 3-3 وموسم 2020-2021 بنتيجة 4-1 لـ «السماوي»، وتعد هذه الافتتاحية الأكثر تكراراً في الاحتراف بثلاث مرات، إلى جانب مواجهة الجزيرة والنصر وعجمان مع الظفرة، وعجمان مع بني ياس.

وعلى صعيد المستويات، يبدو أنّ «العنابي» محظوظ في قرعة الدوري خلال آخر 8 مواسم على عكس المواسم قبلها، ويفتتح الوحدة الدوري بمواجهة العروبة، ليصبح سادس فريق صاعد يواجهه بالجولة الأولى في آخر 8 مواسم، وموسمين واجه فيهما دبا الفجيرة والفجيرة، وهما غير صاعدين! وبداية من 2014-2015 قابل «أصحاب السعادة» فريق اتحاد كلباء ودبا الفجيرة وحتا ودبا الفجيرة واتحاد كلباء والفجيرة ثم حتا، وبعد أيام مع العروبة، وقد حقق الانتصار في 5 مباريات من السبع السابقة، وتعادل وخسر مرة وحيدة، وبلغ مجموع ما سجله 26 هدفاً، بمعدل يقارب 4 أهداف كل مباراة، ولم يستقبل سوى 3 أهداف، وخرج بشباك نظيفة في 5 مناسبات.



«البنفسج».. أطول سلسلة بلا خسارة



يملك «الزعيم» أطول سلسلة مباريات افتتاحية بلا خسارة في عصر الاحتراف، وهي ما زالت مستمرة بـ7 مباريات متتالية منذ 2014-2015، وحقق خلالها 6 انتصارات، وتعادلاً وحيد أمام أندية الوصل مرتين، والظفرة وعجمان وبني ياس وخورفكان والإمارات، ويليه الشباب بـ6 مباريات متتالية من موسم 2011-2012، حتى موسمه الأخير في 2016-2017، فيما لا زالت أطول سلسلة خسائر مسجلة باسم النصر ودبا الفجيرة، بواقع 4 مباريات في 4 مواسم متتالية.



شباب الأهلي.. «القوة 39»

على صعيد التسجيل، يأتي شباب الأهلي بـ39 هدفاً كأقوى هجوم ومعدل 3 أهداف كل مباراة، ويعد «الفرسان» طرفاً في كل المباريات الافتتاحية التي شهدت أكبر عدد من الأهداف، وهو 9 أهداف في ثلاث مناسبات، الأولى بالانتصار على العين بنتيجة 6-3 في موسم 2012-2013 والثانية ضد الفجيرة بنتيجة 8-1 في 2015-2016، قبل أن يخسر بنتيجة 5-4 من الجزيرة في 2018-2019.

وفي الجانب الآخر، فإن أضعف خط دفاع من نصيب الظفرة بمجموع 26 هدفاً خلال 12 مباراة، بينما الأقوى «من الكبار» هو الوحدة بـ15 هدفاً في مرماه فقط.

«الفرسان».. «يا أبيض يا أسود»!

من المفارقات الحاضرة في افتتاحيات الدوري بالاحتراف، هي أنّ شباب الأهلي لم يعرف طعم التعادل إطلاقاً على مدى 13 موسم، وباللغة العامية «يا أبيض يا أسود»، حيث إنه فاز 9 مرات وخسر 4 دون أي تعادل، ويشترك معه في نفس الأمر نادي الشباب، ولكن في 9 مواسم، إضافة إلى الشعب وخورفكان في مواسم أقل.

وهناك 4 أندية لم تعرف طعم الانتصار في تاريخ الاحتراف بالافتتاح، هي أندية حتا ودبي «4 مباريات»، ودبا الفجيرة «5 مباريات»، وخورفكان «3 مباريات»، كما أن خورفكان هو النادي الوحيد الذي لم يحقق أي نقطة بتاريخه في افتتاحيات الدوري، أما دبا الفجيرة فهو الوحيد الذي لم يسجل أي هدف على الإطلاق!