«النسخة 47».. العزف على «أنغام الجماهير»

معتصم عبدالله (دبي)

على أنغام عودة الجماهير، بعد طول غياب بسبب جائحة «كورونا»، يدشن دورينا بمسماه الجديد «دوري أدنوك للمحترفين» الموسم الرياضي الجديد 2021- 2022، في الانطلاقة الأسرع في تاريخ الدوري، حيث تدور رحى المنافسة المنتظرة، بداية من الجولة الأولى مساء اليوم 19 أغسطس، وصولاً إلى جولة الختام المقترحة في مايو 2022.

وتعد النسخة المرتقبة لـ «دورينا» الرقم 47 في تاريخ الدوري، منذ الانطلاقة موسم 1973- 1974، علماً بأن الإلغاء طال موسمين في الدوري، الأول 1990- 1991 بداعي حرب الخليج، والثاني في موسم 2019- 2020 بسبب «جائحة كورونا»، كما تحمل النسخة الجديدة للدوري الرقم 13 في عهد الاحتراف منذ بداية أول نسخة لـ «دوري اتصالات للمحترفين» موسم 2008- 2009.

ويتزين دورينا في موسمه الحالي بشعار شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ليحمل الدوري مسمى «دوري أدنوك للمحترفين»، في أعقاب الإعلان عن توقيع عقد لرعاية الدوري بين «أدنوك» ورابطة المحترفين الإماراتية، في صفقة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الدوري الإماراتي للمحترفين حتى الآن بقيمة 80 مليون درهم.

وتُلعب الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين» يومي الخميس والجمعة 19 و20 أغسطس، حيث يلتقي في اليوم الأول العروبة مع الوحدة، والإمارات مع شباب الأهلي، وعجمان مع النصر، فيما يلعب في اليوم التالي، الجزيرة مع الظفرة، وخورفكان مع العين، والشارقة مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الوصل.

ويحتفي «دورينا» المرتقب بالمشاركة الأولى لفريق العروبة في عهد الاحتراف، ليكون الفريق رقم 20، والثانية في تاريخ الدوري على الإطلاق، بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي 2020- 2021، ليتأهل إلى مصاف «دوري الكبار» بجانب الإمارات «الوصيف»، والعائد بدوره للتحليق في سماء المحترفين للمرة الرابعة، بعد تأهله مواسم 2009- 2010,2011- 2012,2013- 2014.

وتستمر رحلة «دوري أدنوك للمحترفين» على مدار نحو 260 يوماً من الانطلاقة إلى جولة الختام في مايو 2022، وتشهد المنافسة إقامة 182 مباراة على مدار 26 جولة بمشاركة 14 فريقاً، ووضعت برمجة مباريات الدوري في «روزنامة» الموسم الاعتبار للتوقفات الدولية المقبلة، والحرص على دعم مسيرة منتخبنا الوطني، في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، إلى جانب دعم مشاركة الوحدة والشارقة في دوري أبطال آسيا.

وتتركز الأنظار في الموسم الجديد 2020- 2021 على «أصحاب خبرة التتويج» بقيادة العين «صاحب الرقم القياسي»، الجزيرة حامل اللقب، بجانب شباب الأهلي والشارقة والوحدة والنصر والوصل، إضافة إلى بني ياس الطامح بقوة للانضمام إلى ركب المتوجين باللقب بعدما كان منافساً قوياً للجزيرة حتى الأمتار الأخيرة في الموسم الماضي، وفي المقابل، تمثل المنطقة الدافئة هدفاً مشتركاً لبقية فرق «دوري أدنوك للمحترفين» ممثلة في عجمان، الظفرة، اتحاد كلباء، خورفكان، العروبة، والإمارات.

ويحكي سباق التنافس في «دورينا» الذي يقترب من إكمال عقده الخامس في 2024- 2025، والمستمر منذ البدايات على الملاعب الترابية، وصولاً إلى عصر الاحتراف، عن نجاح ثمانية أندية فقط دونت أسماءها بأحرف من ذهب في سجل «الأبطال»، والذي يضم على التوالي العين حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة «13 لقباً»، والثنائي شباب الأهلي والوصل «7 ألقاب»، مقابل 6 ألقاب للشارقة، و4 ألقاب للوحدة، وثلاثة ألقاب لفرق النصر والشباب، والجزيرة «حامل اللقب».

ويعزز «الاستقرار الفني» باستمرار 11 مدرباً تواجدوا على رأس القائمة الفنية للأندية بنهاية الموسم الماضي 2020- 2021، التوقعات بمستوى فني متميز لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في الوقت الذي اقتصرت فيه التغييرات الفنية على 3 أندية ممثلة في العين بتواجد الأوكراني سيريجي ريبروف بديلاً للبرتغالي بيدرو، وعجمان بتعيين الصربي جوران خلفاً للمصري أيمن الرمادي، وتعاقد الإمارات مع المغربي طارق السيكتيوي.

وبدا من اللافت «الصبغة العربية» لمدربي دوري أدنوك للمحترفين في 5 أندية بقيادة الوطني عبدالعزيز العنبري «الشارقة»، ومهدي علي «شباب الأهلي»، السوري محمد قويض «الظفرة»، المغربي طارق السكتيوي مع «صقور الإمارات»، واستمرار التونسي فتحي العبيدي مع العروبة، بعدما قاد الأخير للصعود إلى دوري الكبار.

وتصدرت المواجهات الودية المباشرة بين أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، واجهة برامج الإعداد للموسم الجديد في ظل إقامة غالبية الأندية «70%» معسكراتها الإعدادية للموسم الجديد 2021- 2022 داخل الإمارات، باستثناء أربعة أندية ممثلة في العين، النصر، الوحدة، وعجمان، واحتضنت إسبانيا المعسكرات الإعدادية لأندية العين، النصر، والوحدة على التوالي، فيما أقام «البرتقالي» معسكره الإعدادي الخارجي في صربيا.