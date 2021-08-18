52 مباراة في «مرحلة الإعداد»



منير رحومة (دبي)

تركزت التجارب الودية التي خاضتها أندية المحترفين، خلال التحضيرات الصيفية، مع الفرق المحلية، بسبب اختيار أغلب الفرق إقامة معسكراتها داخل الدولة، باستثناء العين والوحدة والنصر وعجمان الذين أقاموا معسكرات خارجية.

ولعبت الفرق 52 مباراة ودية قبل انطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين» منها 28 تجربة بين أنديتنا المحلية مع بعضها البعض، مقابل 14 تجربة مع فرق خارجية سواء أوروبية أو خليجية.

وتفاوت العدد من نادٍ إلى آخر، حسب خطة العمل التي وضعتها الأجهزة الفنية، خلال الجزء الثاني من المعسكر، بهدف اختبار جاهزية اللاعبين، والوقوف على إمكانات مختلف العناصر، وتطبيق الأفكار الفنية.

وكان العين الأكثر نشاطاً بلعب ست تجارب، يليه النصر والشارقة بخمس لكل منهما، بينما خاضت ستة فرق أربع مباريات ودية لكل منها، وفضل عدد آخر من الفرق الاكتفاء بتجربتين فقط قبل انطلاقة المسابقة.

ويذكر أن تحضيرات الأندية شهدت إقامة معسكرات خارجية لكل من العين والوحدة والنصر وعجمان، مقابل اختيار عشرة فرق إقامة معسكرات داخلية، توزعت بين دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية، بسبب ظروف السفر خلال «جائحة كورونا».

ومن المتوقع أن تستمر التجارب الودية خلال فترة توقف الدوري، بعد أول جولتين، حيث سيتكون فترة مناسبة لمزيد إقامة تجارب، وتصحيح بعض الأخطاء التي يمكن أن تظهر في ضربة البداية، بما يساعد المدربين على تطوير مستوى فرقهم والمنافسة بقوة في بقية المشوار.