«الفار» تحت حراسة «عين الصقر»!

دبي (الاتحاد)

استعان اتحاد الكرة بتكنولوجيا «هوك أي»، أو «عين الصقر»، والتي يكون لها دور كبير في إيضاح أي حالات صعبة، أو جدلية بطريقة سريعة، وتقلل من القرارات الخاطية، خاصة عند حط المرمى، وخط منطقة الجزاء، وأعلن اتحاد الكرة في يونيو الماضي تعاقده مع شركة Hawk- Eye «عين الصقر»، المتخصصة في تقنية الفيديو «الفار»، ضمن جهود الاتحاد لتطوير قطاع التحكيم والارتقاء به، من خلال الاستعانة بإحدى الشركات الكبرى المعروفة على مستوى العالم في مجال هذه التقنية.

وتأتي تلك الخطوة من الاتحاد لإنهاء الجدل حول مستوى «أطقم الفار»، وضمان عدم تكرار الأخطاء في الموسم الجديد الذي سيشهد صراعاً شرساً منذ البداية.

وتُعد «Hawk- Eye» من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقنية حكم الفيديو المساعد، وهي مسؤولة عن استخدامها في العديد من المسابقات التي تنظمها الاتحادات الدولية والقارية وكذلك الدوريات العالمية، منها الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، ودوري أبطال آسيا، ومسابقات الاتحاد العربي.

من جانبه، أكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، أن خطوة الاتحاد بالتعاقد مع تلك الشركة، وتوفير تلك التكنولوجيا، يهدف إلى مزيد من ضمان فرص التطوير للمنظومة التحكيمية، ودعم الأطقم التي تدير مباريات المحترفين، وتماشياً مع توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، بتوفير الدعم الكامل لقطاع التحكيم، لضمان تقديم أداء مميز على كل المستويات.

وأضاف: الارتباط بالتكنولوجيا أصبح أمراً حتمياً وضرورياً، فالتطور التقني يُساعد في مواجهة الكثير من التحديات، ومنها قطاع كرة القدم، واتحاد كرة القدم كان سبّاقاً في توظيف التقنية المتقدمة في خدماته العامة، وكان من أوائل الاتحادات في المنطقة التي استخدمت تقنية الفيديو «VAR» في مجال التحكيم».

وأضاف: قمنا قبل أيام بالاستعانة بخبرات كبيرة في عالم التحكيم لتطوير منظومة «قضاة الملاعب»، لإيماننا الكبير بأهمية هذا القطاع، ووقعنا عقد شراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقنية الفيديو، لتوفير بيئة تقنية عالية الجودة لـ «قضاة الملاعب» تساعدهم في عملهم».

وأشار إلى أن هناك ثقة كبيرة بـ «قضاة الملاعب»، لأنهم قادرون على إدارة أصعب المنافسات والمباريات المحلية والقارية والدولية، وفخورون بما يحققه قضاة الملاعب الإماراتيون من نجاحات متواصلة في عالم التحكيم، حيث كسبوا ثقة الأسرة القارية الدولية لكرة القدم، مشيراً إلى أن الاتحاد يضع كل إمكانياته لدعم التحكيم، من أجل أن يحقق أهدافه، ويبلغ مستوى متطوراً للغاية.