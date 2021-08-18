«أبوظبي الرياضية».. صدارة المشهد بـ «متعة الصورة»

معتصم عبدالله (دبي)

جنباً إلى جنب مع تحضيرات أندية «دوري أدنوك للمحترفين» للانطلاقة المرتقبة لموسم 2021- 2022، تشهد محطات القنوات التلفزيونية المختلفة، والإذاعات سباقاً محموماً، في إطار التحضير للموسم الاستثنائي، والذي يشهد عودة «فاكهة المدرجات» جماهير الدوري، بعد غياب دام طويلاً بسبب جائحة «كورونا»، وفق اشتراطات صحية محددة يتصدرها برنامج التلقيح والفحوصات.

وتمثل متعة «الصوت والصورة» عبر الفضائيات والإذاعات المختلفة الهدف الأسمى لخدمة جماهير «دورينا» داخل الإمارات وخارجها، أملاً في تقديم برامج ومتابعات متميزة تشنف آذان المستمعين عبر الإذاعات، وترضي نهم المتحلقين خلف الشاشات، والمتابعين عبر تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ودشنت معظم القنوات والإذاعات المحلية تغطيتها المتميزة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، مبكراً بالتزامن مع بداية فترة التحضيرات خلال المعسكرات الداخلية والخارجية، بجانب متابعة الانتقالات الصيفية والتجهيزات على مستوى رابطة المحترفين والجهات المسؤولة.

وتتصدر «أبوظبي الرياضية» المشهد، من خلال حزمة برامج ترصد التفاصيل الدقيقة والكواليس الكثيرة لدورينا في موسمه الجديد 2021- 2022، من خلال باقة متنوعة من البرامج أهمها «الشارع الرياضي»، «FAN ZONE»، «HEAD COACH»، بعدما بدأت «سيدة القنوات» في متابعة تحضيرات أندية الدوري، من خلال برنامج «الطريق إلى الدوري»، بخلاف التغطيات المباشرة للمباريات والاستوديوهات التحليلية الفنية والتحكيمية وغيرها من المفاجآت المنتظرة.

ويبرز في المقابل، وعبر قناة المشاهير «دبي الرياضية» برنامج المنصة، والذي يحظى بدوره بنسب مشاهدة عالية من خلال فقرات المتنوعة والآراء الصريحة لضيوفه في المتابعة المستمرة للأحداث الرياضية ودوري أدنوك للمحترفين.

ودشن برنامج «ميركاتو» عبر الشارقة الرياضية التغطية المنتظرة لأحداث الدوري في الموسم الجديد من خلال الرصد المباشر، بجانب باقية البرامج المتنوعة والتي من بينها «ملاعبنا» و «لقاء خاص»، وغيرها الكثير.

وبعيداً عن شاشات التلفاز، توفر الإذاعات المحلية المختلفة العديد من البرامج والبث المباشر للمباريات، بجانب برامج التحليل وبرامج الجماهير وغيرها، حيث تترقب جماهير «صوت الملاعب» عبر إذاعة أبوظبي، فيما ستكون الفرصة متاحة كالعادة للجماهير من خلال «روحك رياضية» في إذاعة نور دبي، إضافة الى الخط الرياضي في إذاعة الشارقة، و«7SPORT» الذي يواكب الأحداث الرياضية في إذاعة الفجيرة، وغيرها.