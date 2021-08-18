3 مباريات تدشن «دوري أدنوك للمحترفين»

منير رحومة (دبي)

يقص «الفريقان الصاعدان»، من دوري الدرجة الأولى، الإمارات والعروبة شريط افتتاح «دوري أدنوك للمحترفين» مساء الغد «الخميس»، حيث ستكون العيون مسلطة على ضيفي دوري أدنوك للمحترفين، للتأكد من مستواهما، ومدى قدرتهما على فرض وجودهما بقوة، وكسر مع «عقدة الصاعد الهابط».

ويلتقي فريق الإمارات مع شباب الأهلي «بطل الثلاثية» في الموسم الماضي، وذلك في اختبار قوي، حيث يعول أصحاب الأرض على الاستفادة من عودة الجماهير للمدرجات، وتقديم عرض قوي، وانتزاع نتيجة إيجابية ترفع المعنويات، وتضع «الصقور» على الطريق الصحيح.

وفي المقابل يسعى فريق «الفرسان» لدخول الدوري بقوة من البداية، وتفادي تكرار أخطاء الموسم الماضي، بإضاعة العديد من النقاط السهلة، والتي حرمته من المنافسة بجدية على لقب الدوري. والتقى الإمارات وشباب الأهلي في ديسمبر الماضي، ضمن ربع نهائي الكأس وكانت الكلمة لفريق «الفرسان» بثنائية نظيفة.

أما العروبة بطل دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، فيستقبل الوحدة في أول مواجهة رسمية بين الفريق في الاحتراف، حيث يطمح أصحاب الأرض إلى تسجيل انطلاقة إيجابية، وحصد نقاط ثمينة على أرضه وأمام جماهيره، بأمل ضمان مركز ملائم يعكس رغبة الفريق في فرض نفسه بجدية بين أندية المحترفين.

أما العنابي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع، فيرغب في تصحيح وضعه في «دوري أدنوك»، والعودة إلى مكانه الطبيعي منافساً قوياً على المراكز المتقدمة، ويعول على خبرة لاعبيه والتعاقدات التي أبرمها من أجل العودة بالنقاط الثلاث، وافتتاح الموسم بشكل ناجح. وفي مباراة السهرة بين عجمان والنصر يسعى الفريق «البرتقالي» لاستيعاب درس الموسم الماضي، عندما أفلت من الهبوط بصعوبة، وبالتالي يطمح مع مدربه الجديد جوران إلى تصحيح وضعه، بفضل التعاقدات الجديدة، وانتزاع نتيجة إيجابية تضعه على «السكة الصحيحة» في الدوري.

أما «العميد» الذي كان أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري في الموسم الماضي، فيرغب في مضاعفة حظوظه، بجمع المزيد من النقاط من بداية المشوار، خاصة أنه يحافظ على استقراره الفني، ويملك نخبة من اللاعبين القادرين على تحقيق طموحات «الأزرق».

