زانادي: أحلم بـ «السيناريو المكرر»



فيصل النقبي (خورفكان)

أعلن البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان جاهزية فريقه، للظهور بمستوى جيد أمام العين بعد غد «الجمعة» في افتتاحية دوري أدنوك للمحترفين، باستاد صقر بن محمد القاسمي،

وقال إنه يدرك تماماً أن المباريات الافتتاحية عادة لا تعبر عن المستويات الحقيقية للفرق، مشيراً إلى أنه سبق له أن واجه «الزعيم» في افتتاح الدوري خلال الموسم الماضي، وتمنى تكرار نفس السيناريو الذي شهد فور «النسور».

وأضاف: طبيعي أن يتغير أداء العين بفضل تعاقداته الجديدة، وكذلك الأمر بالنسبة لخورفكان، وندرك أن العين من الفرق الكبيرة في كرة الإمارات، وعودته إلى مستواه المعهودة أمر معتاد، لذلك نعرف أن اللقاء صعب، وجهزنا أنفسنا للظهور بصورة جيدة في كل مباريات الموسم.