عشاق الكرة الجميلة ينتظرون مولد «مثلث الرعب الجديد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

طرأ تطور جديد على ملف النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، إذ أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي، أكد لمجموعة من اللاعبين داخل غرفة ملابس الفريق، أن صاحب القميص رقم 7 ، سيبقى هذا الموسم، ولن يرحل إلى أي جهة، بينما ذكر راديو كادينا سير الإسباني، إن مبابى نفسه أكد ذلك لبعض زملائه المقربين داخل غرفة الملابس.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن معنى ذلك، أن العالم كله ستتاح له الفرصة لمشاهدة مثلث الرعب الجديد «مبابي، نيمار، ميسي» (MNM) وهم يلعبون معاً هذا الموسم، وهو ما ينتظره أيضاً خبراء الكرة بلهفة وإشتياق.

وقال راديو «كادينا سير»، إن مبابي وليوناردو أعلنا هذا الكلام بالفعل داخل غرفة ملابس الفريق، وإن البرازيلي أكد لعدد كبير من اللاعبين، بينهم النجوم الذين تم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي «فينالدوم، دوناروما، راموس، ميسي، فاران»، إن مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، سيبقى في النادي سنة أخرى.

وترتيباً على ذلك، سيضطر ريال مدريد إلى الصبر عاماً آخر حتى «صيف 2022»، ثم يحاول مجدداً الحصول على خدمات مبابي، وإن كانت إدارة «الميرنجي» تأمل ألا يغير اللاعب وجهة نظره هذا الموسم، ويقرر تمديد عقده مع سان جيرمان، وهو الهدف النهائي لإدارة النادي الباريسي على حد قول موقع جول العالمي.

وكانت أنباء سابقة أشارت منذ يومين إلى إن مبابي سيحسم أمر مستقبله خلال أيام أو ساعات، وتصور البعض أنه سيتخذ قراراً بالرحيل عن سان جيرمان، ولكن ما حدث العكس تماماً ، إذا ما صدقت رواية ليوناردو، وراديو كادينا سير الإسباني.