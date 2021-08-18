«سياحة عجمان» تنظّم «بطولة البادل تنس» سبتمبر المقبل

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان إطلاق «بطولة عجمان للبادل تنس» التي تقام من 2 حتى 11 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة.

وتنظّم سياحة عجمان البطولة بالتعاون مع اتحاد البادل تنس، وتعتبر الأولى من نوعها في الإمارات الشمالية لناحية التصنيف الاحترافي وشمولها على الفئتين الذهبية والبرونزية، وتتضمن الفئة الذهبية تصنيفي A و B أما البرونزية فتضم التصنيف C، كما سيتم تخصيص جوائز مالية للمراكز الأولى لكل فئة، واعتماد نقاط التصنيف للاعبين المشاركين من قبل إتحاد الإمارات للبادل تنس.

وأكّدت الدائرة أن التسجيل في البطولة متاح عبر موقع الاتحاد ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين الى 600 لاعب من محترفين وهواة، وتستهدف البطولة المواطنين والمقيمين.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أنّ الهدف الأول للفعاليات والبطولات الرياضية التي تنظّمها الدائرة هو إبراز مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة المحلية والإقليمية، حيث يشهد المناخ الرياضي في إمارة عجمان يوماً بعد يوم تطورات ملحوظة، سواء على صعيد الفعاليات أو برامج الأحداث الرياضية السنوية التي يتم تنظيمها، لافتاً إلى أنّ سياحة عجمان قدّمت طيلة السنوات الماضية مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع، ما جعل من الإمارة حاضنة مثالية للرياضة والرياضيين من جميع أنحاء العالم. أكّد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، أن الانتشار المتسارع لهذه الرياضة في الإمارات يعود بالمقام الأول لما توفّره القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للقطاعات الرياضية والشبابية، إضافةً إلى البنية التحتية التي وفّرت ملاعب البادل في مختلف مناطق الدولة، ما أدّى إلى زيادة أعداد البطولات واللاعبين الممارسين لها.

وعبّر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عن تقديره لجهود الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، على ما يوليه من اهتمام لرياضة البادل تنس، ما انعكس إيجاباً على استضافة الإمارة لهذه البطولات المقبلة التي من شأنها المساهمة في توسيع رقعة الممارسين للرياضة الأكثر انتشاراً بين الشباب، وإقامة البطولات على أوسع نطاق على مستوى الدولة، وهو ما يجعلنا نثمّن هذا الدور الذي تقوم به دائرة التنمية السياحية في عجمان والمؤسسات الحكومية في دورها البارز في تطبيق المسؤولية المجتمعية من خلال دعم هذه البطولات التي تصب في تحفيز تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة وسعادة بين جميع فئات المجتمع.