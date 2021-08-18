20 لاعباً يمثلون منتخبنا في «آسيوية الملاكمة»

دبي (وام)

تنطلق غدا بطولة آسيا للشباب والناشئين للملاكمة في دبي، بمشاركة 17 منتخباً تتنافس على جوائز قدرها 600 ألف دولار، ويقام التحدي مظلة الاتحاد القاري، وبمتابعة من الاتحاد الدولي، بدون جمهور.

ويخوض منتخبنا التحدي بـ 20 لاعباً ولاعبة، ويضم الجهاز الفني كلاً من المدربين قاسم البارود، وعادل العشري، وحسان محمدوف، فيما تضم قائمة اللاعبين كلاً من محمد الزحمي، ومحمد الحفيتي، ومحمد ماجد، وجاسم النقبي، ومحمد العطاس، وعبد الله الشحي، ومحمد قاسم، وعيسى الكردي، وخالد الكردي، وعبد العزيز الفلاحي، وعبدالله سيف، ومنصور خالد، وهلال سعيد، وحسن محمد، ونواف سعيد، وأحمد عيسى، ورحمة المرشدي، ومريم عادل، وشهد خميس، وجواهر غريب.

وأوضح المدرب محمد مصبح الشبلي أن جميع الملاكمين جاهزون بشكل كامل، ويتطلعون جميعاً لتحقيق طموحاتهم بمشاركة مميزة في بطولة قوية، من المؤكد أنها ستحظى بحضور أفضل لاعبي ولاعبات القارة الاسيوي.

وأضاف: «أقمنا معسكراً داخلياً طويلاً، حيث لم نتمكن من إقامة معسكر خارجي بسبب الظروف التي أملتها علينا جائحة كورونا، لكننا سنكون جاهزين للظهور الجيد، ونتطلع لتحقيق الميداليات، وأتوقع أن يكون للفتيات حضور مميز في البطولة، وأن يحالفنا التوفيق بحصد بعض الميداليات».

ومما يجدر ذكره أن قناة دبي الرياضية ستنقل المنافسات على الهواء مباشرة، كما أنها ستحظى بتغطية واسعة من مختلف وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، بعد توفير كل وسائل الدعم اللوجيستي لممثلي كافة وسائل الإعلام.