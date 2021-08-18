أبوظبي ترسّخ مكانتها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

رسخت أبوظبي مكانتها عاصمة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية وأطلق اتحاد الجو جيتسو عدداً من المبادرات والحملات الافتراضية للترويج للرياضة وتشجيع السكان على ممارستها في المنزل، وكان اتحاد الجو جيتسو من أوائل الجهات التي تمكّنت من استضافة البطولات العالمية مع الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وانطلقت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نسختها الـ 12 في أبريل الماضي، لتكون أضخم تجمع لرياضيي الجو جيتسو من جميع أنحاء العالم منذ بداية الجائحة، لتساهم في ترسيخ قدرة أبوظبي على استضافة الفعاليات الرياضية العالمية في بيئة آمنة كلياً.

ويترقّب عالم الجو جيتسو انطلاق النسخة الـ 13 من البطولة، التي من المقرر أن تستضيفها العاصمة الإماراتية مُجدداً نوفمبر من العام الجاري، حيث لعب تنظيم بطولات الجو جيتسو المحلية دوراً محورياً في نجاح استضافة النسخة الـ 12 من بطولة أبوظبي العالمية.

ونجح الاتحاد على مدار العام الماضي في تنظيم العديد من البطولات والمعسكرات التدريبية وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة، فضلاً عن تطوير مجموعة من البروتوكولات المُجربة والموثوقة لضمان تطبيقها عند انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

ونتيجة لجهود التعاون بين مُختلف الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، استطاع الاتحاد استضافة إحدى أبرز فعاليات الجو جيتسو العالمية، ما منح هذه الرياضة فرصةً للمضي قدماً على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية.

ولم يقتصر نجاح أبوظبي الرياضي على رياضة الجو جيتسو بل امتد هذا النجاح ليشمل رياضاتٍ عالمية أخرى، إذ كان سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 في أبوظبي 2020 من أهمّ الفعاليات الرياضية التي استضافتها جزيرة ياس خلال أزمة «كوفيد - 19»، إلى جانب ثلاثة من فعاليات جزيرة النزال من «يو إف سي»، والتي شهدت التطبيق الناجح لنموذج المنطقة الآمنة التي لعبت دوراً محورياً في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رياضية موثوقة وآمنة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية.

كما من المقرر أن تستضيف الاتحاد أرينا بطولة العالم للسباحة فينا 2021 في ديسمبر المقبل، حيث ستثري البطولة المرموقة برامج عروض أبوظبي الفريدة وتعزز حضورها كوجهة رياضية رائدة عالمياً. وأثبتت أبوظبي خلال أزمة «كوفيد-19» قدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية بمختلف أنواعها، سواءً في رياضة الجو جيتسو أو الفنون القتالية المختلطة أو السباحة أو غيرها من الرياضات، لتوفر مكاناً متنوعاً يرحب بالعالم في بيئة صحة وآمنة للجميع.