خيول شادويل تبحث عن لقب الوثبة في شيبستو

أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن مضمار شيبستو بالمملكة المتحدة عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز ستيكس لمسافة 1622 متراً، البالغ جائزته 4.000 جنيه إسترليني، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ولعب المهرجان العالمي دوراً مهماً في الترويج لسباقات وتربية الخيول العربية حول العالم منذ انطلاقه في عام 2009، ويقوم المهرجان برعاية 5 سباقات لكأس الوثبة ستاليونز في مضامير مختلفة بالمملكة المتحدة. ويشارك في السباق تصنيف (0 - 80) تكافؤ، 14 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتصدرها «مزيونة» بقيادة ادم فراجهر، و«فراسة» بقيادة لوك مورس، العائدة لشركة شادويل، وهما بإشراف جيمس اوين.

وينافس على اللقب من خيول شادويل أيضاً «بلقيس» بقيادة ريان تيت، و«جمرات» بقيادة كاثرين بيجلي و«جنان» بقيادة جورج باس، وهما بإشراف فيليب كولنجتون «وأبقاري» بإشراف جيمس اوين، وقيادة دارا كينان. وهناك من خيول الإسطبلات الأخرى، يتقدمها «جاهز» بقيادة كامبين، و«بارمر انجل» بقيادة تريفور ويلان، و«جيوان» بقيادة ايللي ماكنزي، و«التباري» بقيادة هيوارد شينج.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.