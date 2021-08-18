الجزيرة يتعاقد مع البرازيلي جواو فيكتور نجم فولفسبورج

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي الجزيرة انضمام المهاجم البرازيلي جواو فيكتور إلى صفوف الفريق، قادماً من نادي فولفسبورج الألماني، بعقد يمتد حتى 2023، واجتاز اللاعب الفحوص الطبية والبدنية قبل التوقيع رسمياً على عقود انضمامه لـ «فخر أبوظبي» وانخراطه في التدريبات الجماعية استعداداً لأولى مباريات الفريق في دوري أدنوك للمحترفين نهاية الأسبوع الحالي.

استهل جواو، المولود في مدينة سان خوزيه البرازيلية 1994، مسيرته الكروية ناشئاً في صفوف الفريق البرازيلي العريق ساوباولو، وكان فريق كابفنبيرج النمساوي أولى محطاته في أوروبا، وتألق بشكل كبير مع فريق لاسك قبل أن يتعاقد معه النادي الألماني العريق فولسفبورج 2019، وخاض جواو بقميص فولفسبورج 53 مباراة في البوندسليجا و6 مباريات في مسابقة الكأس، إضافة لـ 7 مباريات في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتحدث علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة عن التعاقد مع جواو، قائلاً: «التعاقد مع الموهوب البرازيلي جواو فيكتور يعكس التزامنا الدائم بتوجيهات الإدارة العليا القاضية بتسخير كل ما يلزم لضمان استقرار وتفوق جميع الفرق الرياضية في النادي، ونحن على ثقة كبيرة بأن اللاعب صاحب الإمكانيات الفردية والجماعية العالية سيقدم الإضافة للفريق الذي يسعى كالعادة للظهور بأفضل شكل في جميع المسابقات المحلية والقارية خلال هذا الموسم، وواثقون أيضاً أنه سيحصل من زملائه في الفريق وأعضاء الأطقم الإدارية والفنية على الدعم والمساندة اللازمة ليقدم أفضل ما لديه داخل الملعب بقميص فخر أبوظبي».

وأعرب جواو فيكتور عن سعادته بانضمامه للجزيرة، وذكر: «سعيد جداً بانضمامي لأحد أكبر الأندية في الإمارات وفي المنطقة بشكل عام، وفخور لأن الجزيرة الذي فاز بلقب الدوري في الموسم الماضي قد اختارني لأكون جزءاً من المشروع الكروي الطموح الذي يجري العمل عليه حالياً في النادي، وأتطلع بحماس للمشاركة في التدريبات ومقابلة زملائي الجدد. أسلوب اللعب الهجومي والجماعي في الجزيرة يناسبني بشكل كبير، كما أن المعلومات التي جمعتها عن النادي وعن الدوري الإماراتي كانت إيجابية جداً، وأتعهد للجميع بأنني سأبذل كل جهدي في التدريبات والمباريات لأثبت أنني أستحق ثقة الإدارة والمدرب والمشجعين أيضاً».

من ناحيته، توقع المدير الرياضي بالنادي مادس دافيدسن أن يحقق جواو فيكتور نجاحاً كبيراً مع الجزيرة، قياساً على إمكانياته وقدراته الفنية، وأوضح قائلاً: تابعنا جواو منذ فترة ليست بالقصيرة وقمنا بتقييمه بشكل دقيق قبل أن يتم اختياره للانضمام للفريق، وهو لاعب جيد يتميز بالقدرة على اللعب في مراكز متعددة في خط الهجوم بجانب موقعه المعتاد كجناح، إضافة إلى أن مهاراته الفردية ستساعده على التألق ضمن أساليب اللعب الجماعية التي ينتهجها المدرب مارسيل كايزر، كما أن الأجواء الأسرية في غرفة الملابس ستساعده على الاستقرار والانسجام بشكل سريع مع زملائه الجدد وعلى الظهور بشكل جيد في التدريبات والمباريات. التعاقد مع اللاعب وهو في سن السابعة والعشرين يعني أنه قد انضم إلينا في أفضل حالاته البدنية والفنية، ويعني أيضاً أن أفضل سنواته كلاعب كرة قدم ستكون بقميص الجزيرة.