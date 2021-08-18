«أوديجارد الريال» يقترب من «المدفعجية»

أنور إبراهيم (القاهرة)

اتفقت الصحف الإسبانية والإنجليزية الصادرة اليوم «الأربعاء» على أن نادي أرسنال على وشك التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد على استعادة لاعب خط الوسط النرويجي الشاب مارتن أوديجارد «22 عاماً»، بصفة نهائية، بعد أن كان معاراً لمدة ستة أشهر، بدءاً من شهر يناير الماضي.

وأوضحت المصادر نفسها أن قيمة الصفقة تقترب من 35 مليون يورو، وذكرت صحيفة «آس» أن النادي اللندني بات قريباً جداً من إنهاء الصفقة، بموجب عقد مدته 5 سنوات تنتهي في «صيف 2026».

وكان أوديجارد ترك انطباعاً جيداً لدي مسؤولي أرسنال وجهازه الفني بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، خلال فترة إعارته لـ «المدفعجية»، حيث لعب 20 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.

وفشل أوديجارد في نيل ثقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للريال، مثلما فشل من قبل في الدخول في خطط وحسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق الملكي، ولم يشركه أنشيلوتي في مباراة الجولة الأولى في الدوري الإسباني «الليجا» ضد فريق ألافيس «4-1».

وكشفت صحيفة «آس» النقاب عن أن أوديجارد يتدرب منفرداً حالياً في «لوكاستيا» مركز تدريب ريال مدريد، وهكذا يغادر هذا النجم النرويجي الشاب مدريد، من دون أن تتجاوز مشاركاته في المباريات حاجز الـ 500 دقيقة منذ عام 2017، ولم يشارك مع الفريق الأول سوى في11 مباراة فقط منذ عام 2015.