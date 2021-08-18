رونالدو يكسر حاجز الصمت!

أنور إبراهيم (القاهرة)

إزاء الشائعات الكثيرة التي ترددت بشأن عودته إلى ناديه السابق ريال مدريد، وتلك التي تحدثت عن إمكانية رحيله إلى نادٍ آخر غير يوفنتوس الإيطالي الذي يلعب له، حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أن يضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بمستقبله، في بيان طويل نشره عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، واستهله بقوله: كل من يعرفونني يدركون جيداً إلى أي مدى أركز في عملي، قليل من الكلام، كثير من العمل، هذا هو شعاري الذي أسترشد به منذ أن بدأت مسيرتي الاحترافية، ورغم كل ما قيل وكتب مؤخراً عن رحيلي إلى هذا النادي أو ذاك، كان لا بد أن أعرض موقفي بوضوح.

وأضاف رونالدو الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات: الطريقة العشوائية والباطلة التي تتحدث بها بعض وسائل الإعلام عن مستقبلي تنطوي على عدم احترام لشخصي كإنسان وكلاعب، كما أنها غير محترمة أيضاً تجاه الأندية التي يرد ذكرها في هذه الشائعات، وتجاه لاعبيها وأجهزتها الفنية.

وقال رونالدو الذي انتقل من ريال مدريد إلى «السيدة العجوز» في «صيف 2018»: تاريخي في الريال مكتوب ومسجل بالكلمات والأرقام والكؤوس والألقاب والأرقام القياسية والبطولات الكبرى، على مدى أكثر من 11 سنة، وكل ذلك موجود في متحف النادي باستاد سانتياجو برنابيو، كما أنه محفور في وجدان جماهير «الميرنجي»، مثلما كانوا دائماً في قلبي.

وواصل رونالدو الهداف التاريخي لدوري الأبطال «الشامبيونزليج» ولمنتخب بلاده، قائلاً: وبخلاف ما تردد مؤخراً في مدريد بشأن عودتي إلى الفريق، هناك أيضاً أنباء وقصص تتردد بشأن انضمامي إلى عدد من الأندية في مختلف الدوريات الأوروبية، من دون أن يفكر أو يهتم أحد على الإطلاق بمحاولة البحث عن الحقيقة، ولكل ما سبق، كسرت حاجز الصمت الآن لكي أقول إنني لا يمكن أن أسمح لأحد بأن يواصل التلاعب باسمي، وأبقى على تركيزي في عملي وتدريباتي واستعدادي لكل التحديات المقبلة التي سأواجهها مع فريقي، أما ما عدا ذلك، فليس سوى مجرد كلام وحديث لا طائل من ورائه.