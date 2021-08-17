قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية

القاهرة (د ب أ)

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم عن مجموعة من المواجهات المثيرة، أبرزها مواجهة المغرب مع غانا، ونيجيريا مع مصر، والجزائر مع كوت ديفوار، وتونس مع مالي.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة اليوم «الثلاثاء» قرعة البطولة التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من التاسع من يناير وحتى العاشر من فبراير 2022.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون وبوركينا فاسو وإثيوبيا وكاب فيردي

المجموعة الثانية: السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي

المجموعة الثالثة: المغرب وغانا وجزر القمر والجابون

المجموعة الرابعة: نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو

المجموعة الخامسة: الجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار

المجموعة السادسة: تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا.