شرطة دبي تبحث استعدادات الأندية للموسم الجديد وعودة الجمهور

دبي (الاتحاد)

أنهت القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي الزيارات التفقدية للأندية الرياضية بدبي، حيث تم الاطلاع على الاستعدادات لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي الخاصة بالإجراءات الاحترازية لممارسة الأنشطة الرياضية، وعودة الجماهير للحضور في الملاعب والصالات ومختلف الفعاليات الرياضية إلى جانب التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في الأندية بالنسبة للرياضيين والزائرين والجمهور على حد سواء.

وزار وفد من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، برئاسة العميد راشد خليفة الفلاسي مدير الإدارة العامة بالوكالة، وعضوية العقيد خميس الشامسي مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والرائد عبدالله طارش العميمي منسق حملة «التزامكم سعادة»، وأحمد سالم المهري رئيس قسم الأندية الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وعدنان العيوني إخصائي أول شركات كرة القدم في المجلس، زار أندية دبي وتم اللقاء مع المسؤولين فيها وتفقد الملاعب والصالات ومرافق الأندية للتأكد من الجاهزية التامة للمنشآت الرياضية في دبي قبل انطلاقة الموسم الرياضي 2021 – 2022، الذي سيشهد عودة الجماهير لحضور المباريات والمنافسات في جميع الرياضات وفق النسبة المعتمدة حالياً للملاعب والصالات والمسابح وجميع المرافق الرياضية، وكذلك مدرجات البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بالرياضيين والجمهور.

وكانت شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي قد عملا منذ العام الماضي على وضع سيناريو عودة الجماهير والاستعداد الأمثل لذلك كما تم تنظيم ملتقى رياضي بمشاركة دولية حول هذا الموضوع، مما يدل على الاستعداد المبكر الذي أولته شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي لعودة الجماهير، والتأكد من أن تكون العودة إيجابية، وتوفر الأمن والسلامة للرياضيين والجمهور.