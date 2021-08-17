«عربي الجامعات» يكرم أصحاب الميداليات في «أولمبياد طوكيو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد العربي للجامعات برئاسة سعيد حمد الحساني تكريم الرياضيين العرب من طلبة الجامعات العربية الفائزين بمختلف الميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي للاتحاد عبر تقنية الزوم، وقال الحساني: «التكريم يأتي للتأكيد على الدور الريادي للاتحاد العربي في النهضة الرياضية في الجامعات العربية ودعمها بكل الوسائل الممكنة، لتنعكس إيجاباً على تطوير مستوى الرياضة العربية بشكل عام، ولتشكل حافزاً للرياضيين العرب من طلبة الجامعات على تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات والدورات العالمية، سواءً كانت أولمبية أو بطولات العالم المختلفة.

وهنأ الحساني الرياضيين على هذا الإنجاز وقال: الاتحاد العربي للرياضة الجامعية سيقيم احتفالاً مميزاً لتكريم هذه النخبة المميزة من الرياضيين على هامش إحدى نشاطاته القادمة».