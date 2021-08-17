السكتيوي: «الصقور» يملك الثقة



رأس الخيمة (الاتحاد)

قطع المغربي طارق السكتيوي مدرب فريق الإمارات، بأهمية النقاط الثلاث في أول مباريات الفريق العائد إلى دوري أدنوك للمحترفين على ملعبه أمام ضيفه شباب الأهلي، ضمن الجولة الأولى مساء الخميس المقبل، وقال «ندرك أهمية المباراة الأولى بالنسبة لنا، وطموحنا يبقى دائماً النقاط الثلاث، خاصة في المباريات على ملعبنا، وهي العقلية التي نخوض بها المباراة، مع التأكيد على احترام المنافس، بغض النظر عن اسمه، كوننا في ذات الوقت نملك الثقة الكافية في اللاعبين، والعمل المقدم من الجهاز الفني والإداري».

ورأى السكتيوي أن عدم اكتمال صفوف الفريق، لن يكون عاملاً مؤثراً في مباراته الأولى، وقال: على المدرب وبقية اللاعبين البحث عن الحلول لتقديم الأفضل، وأعتقد أن الفريق جاهز من أجل الظفر بأول ثلاث نقاط في مستهل مشوار الدوري، لافتاً إلى شعوره الإيجابي تجاه اللاعبين والفريق، بعد إشرافه لوقت قصير على التدريبات في الفترة الماضية التي أعقبت إعلان تعاقده مع «الصقور».

في المقابل، أكد عبدالله مال الله لاعب فريق الإمارات أهمية المواجهة أمام «الفرسان»، وقال «تبقى دائماً البدايات مهمة في كل المسابقات، ونتطلع إلى الظهور بشكل إيجابي في مباراتنا الأولى، وحصد أول ثلاث نقاط على ملعبنا، في ظل الجاهزية العالية لكل اللاعبين».