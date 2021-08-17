السيسي يكرم «بطلة الذهب»



القاهرة (د ب أ)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم «الثلاثاء» لاعبي ولاعبات بعثة بلاده والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال أولمبياد طوكيو 2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح وسام الرياضة من الطبقة الأولى للاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز الفائزة بالميدالية الذهبية، ومدربها هاني قشطة، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي ومدربه عبد الرحمن محمد، ووسام الرياضة من الطبقة

الثالثة لكلٍ من لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ومدربها محمد عبد الرجال، ولاعب المصارعة محمد إبراهيم ومدربه محمد أحمد، ولاعبَي التايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى ومدربَيهما أسامة سيد ومحمد مجدي والمدير الفني أوسكار سالازار.

وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بجانب رؤساء الاتحادات المصرية للخماسي الحديث، والتايكوندو، والمصارعة، والكاراتيه.

وأشاد الرئيس المصري بنتائج البعثة المصرية في الأولمبياد وإسهامها في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.

ووجه السيسي بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد من الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة عام 2024 في باريس.