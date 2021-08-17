الزبيدي: البداية صعبة

فيصل النقبي (مربح)

شدد فتحي الزبيدي مدرب العروبة، على أهمية ظهور فريقه بمستوى جيد أمام الوحدة يوم الخميس المقبل، في افتتاحية الدوري، رغم فترة الإعداد المتأخرة لفريقه، مؤكداً أن فريقه تنتظره مواجهة وبداية صعبة مع منافس كبير بكرة الإمارات، ويملك إمكانيات رائعة، مشيراً إلى جاهزية عناصر العروبة للقاء، خاصة أن الفريق أكمل التعاقد مع الأجنبي الرابع.

وأضاف: ندرك أن المهمة صعبة، خاصة في ظل خبراتنا القليلة في دوري المحترفين، ولكننا بالتعاون مع الإدارة جاهزون لهذا التحدي الصعب، وسنكون على الموعد، وواثق من العناصر التي اخترتها للقاء الأول، ونتمنى أن نوفق في الخروج بنتيجة إيجابية.

من جانبه، قال أحمد خميس كابتن العروبة، إن الفريق جاهز بدنياً للقاء، ولديه عناصر الخبرة الكافية لمساعدته على بلوغ أهدافه بالدوري، وسعداء بعودة الجماهير إلى ملاعب الدوري من جديد، ونأمل بأن ينجح هذا الموسم من كل النواحي.