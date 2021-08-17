مهدي علي: «عموري» غير جاهز وخليل يواصل التأهيل



منير رحومة (دبي)

كشف مهدي علي مدرب شباب الأهلي أن عمر عبد الرحمن لاعب «الفرسان» لن يكون جاهزاً لخوض المباراة الافتتاحية، في الموسم الجديد أمام الإمارات، بسبب تأخر انضمامه للفريق، وذلك بعد أن تأخر في تجديد عقده، مشيراً إلى الجهاز الفني يعمل على تجهيزه لبقية مشوار الموسم.

وفيما يتعلق بأحمد خليل، قال مهدي علي إن اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي، وأنه في تحسن من يوم إلى آخر.

وأضاف: وصلنا إلى حوالي 80% من الجاهزية البدنية للموسم الجديد، حيث جرت الاستعدادات خلال تجمعات داخل الدولة، وانطلقت التدريبات في بداية يوليو الماضي، وبدلاً من خوض 6 مباريات لم نلعب سوى 4 وديات فقط، حيث ركزنا على الجاهزية البدنية، ثم الجوانب المهارية والتكتيكية.

وبخصوص صفوف «الفرسان» في الموسم الجديد، قال: حافظنا على نفس المجموعة التي فازت بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، وكانت منافسة إلى آخر لحظة على بطولة الدوري، وثقتي كبيرة في اللاعبين للمنافسة بجدية على الدوري هذا الموسم.

أما عن المباراة الأولى أمام الإمارات، قال: دائماً البدايات صعبة، خاصة إننا نواجه فريقاً صاعداً من دوري الدرجة الأولى، والكل يطمح في تحقيق انطلاقة إيجابية، تكون دافعاً معنوياً لبقية المشوار.

وبعد التتويج بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، وتصدر «الفرسان» قائمة المرشحين للتتويج بلقب الدوري، أوضح مهدي علي أن عدداً من الأندية صاحبة التاريخ والإنجازات قدرها إنها تنافس دائماً من أجل اللقب، مثل العين والشارقة والوحدة والجزيرة والنصر، وبالتالي فإن الضغوط موجودة على كل فريق.

وأضاف أن شباب الأهلي يدخل كل بطولة من أجل الفوز بلقبها، متمنياً أن يحالف التوفيق فريقه في هذا الموسم.

وأشار إلى أن فريقه يضم نخبة من اللاعبين أصحاب الخبرة، مؤهلين للتعامل بنجاح مع ضغوط المسابقات، والتي وصفها بأنها تزيد من متعة اللعبة.