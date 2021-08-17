دياز: «الوقود» يضع «العميد» على طريق أحد أهدافه!



معتصم عبدالله (دبي)

وعد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، بأن يكون لقب «دوري أدنوك للمحترفين» 2021- 2022، أحد أهم أهداف «العميد»، التي تحظى بأولوية كبيرة في الموسم الجديد، عطفاً على غياب الفريق عن منصات التتويج بلقب الدوري لسنوات طويلة، وقال «ندرك أهمية اللقب لكل الجماهير، واستعددنا بشكل جيد، من خلال فترة المعسكر الإعدادي والمباريات الودية، ونعد جماهيرنا الحبيبة العمل على كسر الحاجز وتحقيق اللقب الغائب».

وشدد مدرب «العميد» على أهمية مباراة الجولة الأولى أمام عجمان، وقال «نحتاج إلى بداية جيدة في وقوية في الدوري لتمنحنا وقود الاستمرار في القتال، من أجل هدف المنافسة على اللقب»، لافتاً إلى أهمية الدعم الجماهيري للفريق واللاعبين بعد إعلان فتح الباب أمام الحضور الجماهيري.

وثمن دياز دعم إدارة النادي لبرنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، وقال: خضنا فترة إعداد ممتازة وجيدة للغاية وعدداً من التجارب القوية، والتي أسهمت في زيادة انسجام اللاعبين، وكل ما تحقق بفضل الدعم الإداري القوي الذي نتطلع الى ترجمته في الملعب من خلال المباريات.

وحول «الميركاتو الصيفي» والانتدابات المحدودة على صعيد اللاعبين المواطنين وفئة المقيمين، قال: عامل الاستقرار مهم ومساعد لأي ناد، ويسهم في خلق جو صحي للعمل، وراض عن الرباعي الأجنبي، بعد المستوى الجيد في الموسم الماضي، ودعمنا الصفوف ببعض العناصر التي شارك أغلبها خلال فترة التحضيرات.

وأضاف: أعتقد أن صفوفنا مكتملة، وراضون عن المجموعة الحالية، ومن الطبيعي أن يحتاج اللاعبون الجدد للانسجام مع الفريق، وذكر أن العناصر الحالية قادرة على تعويض أي غيابات بما فيها رحيل الظهير الدولي محمود خميس على سبيل الإعارة، في ظل انتداب الظهير الأيسر عبدالله ناصر، وتواجد مجموعة من العناصر الشابة في ذات المركز.

وذكر دياز أن التجربة الودية الأخيرة للفريق أمام ضيفه العين 1-0، كانت مفيدة للغاية وأدخلت اللاعبين في أجواء الطقس الحار ودرجة الرطوبة العالية التي سترافق انطلاقة الموسم، وقال: ردة فعل اللاعبين كانت جيدة للغاية في المباراة، من خلال تنفيذ طريقة اللعب التي نأمل أن يظهر بها الفريق في الدوري، وقطعاً هناك أخطاء نعمل على تصحيحها.

بدوره ذكر الجزائري مهدي عبيد لاعب وسط «العميد»، أن حمل شارة قيادة العميد تمثل شرفاً لأي لاعب، وقال: بالطبع لست «الكابتن» الوحيد للفريق، في ظل تواجد العديد من الأسماء، أمثال طارق أحمد ومحمد فوزي وأحمد شمبيه، وفي نظري فإن حمل الشارة ليس المهم لأي لاعب بل تقديم الأداء الأفضل مع الفريق ككل.

وأضاف: كلنا ثقة وإصرار كلاعبين أن نظهر في الموسم الحالي بشكل أفضل مقارنة بالموسم الماضي، وعملنا بجد خلال المعسكر الخارجي والناجح بكل المقاييس وجاهزيتنا في أعلى المستويات.