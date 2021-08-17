ماذا قال تسيتسيباس عن «لقاح كورونا»؟

برلين (د ب أ)

قال نجم التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إنه لن يتناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلا إذا أصبح ذلك إلزامياً للمشاركة في البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

وكشف تسيتسيباس المصنف الثالث على العالم أنه لم يتلق التطعيم باللقاح حتى الآن، وذلك وسط حالة من الانقسام في عالم التنس حول هذا الأمر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

كانت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين قد كشفت بشكل علني عن تشجيعها للاعبين على تلقي اللقاح، لكن نوفاك ديوكوفيتش كان من بين نجوم بارزين طالبوا بأن لا يكون التطعيم إلزامياً للمشاركة في المنافسات.

ولدى سؤاله قبل المشاركة في بطولة سينسيناتي عما إذا كان سوف يتلقى اللقاح أم لا، قال تسيتسيباس خلال مؤتمر صحفي إنه لا يزال لديه تحفظات.

وقال تسيتسيباس: لم يخبرني أحد بأي شيء، ولم يفرض أحد التطعيم كشيء إلزامي.

وأضاف: ربما أضطر لذلك في وقت ما، أنا واثق من هذا، ولكن حتى الآن لا يعد الأمر إلزاميا من أجل المشاركة، لهذا لم أتلق اللقاح.

وجنبت القرعة النجم تسيتسيباس خوض منافسات الدور الأول ببطولة سينسيناتي، وسيلتقي في الدور الثاني الفائز في مباراة الدور الأول بين الأميركي سيبستيان كوردا والصربي لاسلو ديري.

وصعد تسيتسيباس «23 عاماً»، الذي حقق 45 انتصاراً هذا الموسم، إلى المركز

الثالث في التصنيف العالمي قبل أيام ويأمل في مواصلة التقدم وانتزاع صدارة التصنيف من ديوكوفيتش.

وقال تسيتسيباس: التصنيفات قائمة لسبب، وهو لأنها شيء مهم للغاية، أعتقد أن الخطوة المقبلة ستكون احتلال المركز الأول، فهذا هو ما أتمنى تحقيقه في يوم ما.