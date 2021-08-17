«دراجات الإمارات» وصيف سباق إسبانيا

مدريد (وام)

واصل فريق الإمارات للدراجات تحقيق نتائجه المتميزة في سباق إسبانيا بعدما تمكن جو دومبروسكي دراج الفريق من تحقيق فوزه الثاني في الجولات الكبرى لهذا الموسم عقب حصوله على المركز الثاني في المرحلة الثالثة من جولة إسبانيا 2021، التي تضمنت أولى النهايات الجبلية في الجولة.

وأقيمت المرحلة على مسار بطول 202.8كم انطلاقاً من سانتو دومينجو دي سيلوس، وصولاً إلى بيكون بلانكو، وقدّم جو دومبروسكي البالغ من العمر 30 عاماً أداء قوياً فيها، إلا أنه حوصر في الكيلومترين الأخيرين من السباق، ليحل في المركز الثاني متأخراً بفارق 21 ثانية عن منافسه راين تاراماي /فريق إنترمارشي-وانتي جوبرت الذي حلق بالمركز الأول.

وكان دومبروسكي قد انطلق ضمن المجموعة المتقدمة إلى جانب 7 دراجين آخرين تمكنوا جميعاً من اجتياز مسافة التسلق في بويرتو دي مانكيلو بسلام، وبفضل المسافة الكبيرة التي فصلتهم عن المجموعة الرئيسة، ركز معظم الدراجين جهودهم على التقدم في مسافة التسلق النهائية في بيكون بلانكو، والتي تمتد على مسافة 7.6كم بمعدل انحدار يبلغ 9.1% ويصل إلى 18% في بعض الأجزاء.

وبعد محاولة انطلاق غير ناجحة من الدراج ليليان كالميخان /فريق إي جي تو آر-سيتروين/، انطلق دومبروسكي في أداء هجومي قبل 4كم من خط النهاية، متقدماً على الجميع باستثناء منافسيه كيني إليسوندي، وراين تاراماي، وبفضل انطلاقه بسرعة كبيرة، سرعان ما تمكن دومبروسكي من تجاوز منافسه إليسوندي، إلا أنه لم يتمكن من مجاراة تاراماي الذي انطلق بأقصى سرعته قبل 3 كم من خط النهاية، موسعاً الفارق بينه ودومبروسكي إلى 21 ثانية.