«قصر الإمارات» ينضم إلى رعاة «رابطة المحترفين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين وشركة قصر الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة بين المؤسستين الوطنيتين، لينضم الفندق إلى رعاة الرابطة لمدة سنة واحدة مقابل 15 مليون درهم، في مبادرة جديدة ضمن الجهود الرامية لتطوير كرة القدم الإماراتية.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من الرؤية الشاملة لفندق الإمارات، الساعي لدعم المجتمع والمساهمة بصورة إيجابية فيه، وتحديداً من خلال دعم الشباب في مسابقات المحترفين، وسيراً على النهج الذي تتبعه المنشأة التي أصبحت من المؤسسات الوطنية الرائدة في مجال السياحة والترفيه والضيافة.

كما تترجم هذه الاتفاقية جهود رابطة المحترفين في جذب الشركات الراعية وتعزيز جوانب الاستثمار والترويج لمسابقات المحترفين وفق خطتها الاستراتيجية 2020-2030، التي تسعى من خلالها للارتقاء بدوري المحترفين لتتبوأ الريادة القارية، ولتعزيز العملية الاحترافية في كافة النواحي المرتبطة بمسابقات المحترفين، ومنها هذا النوع من الشراكات التي تحقق عوائد مادية، وتتجاوزها لتحقيق جوانب مهمة على كافة الأصعدة.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في حفل أنيق أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، بحضور معالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس مجلس إدارة شركة قصر الإمارات، وسلطان الحميري العضو المنتدب لشركة قصر الإمارات، وعبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين.

وعبر عبدالله ناصر الجنيبي عن فخره بانضمام فندق قصر الإمارات إلى شركاء النجاح للرابطة، بوصفها خطوة كبيرة نتطلع لها بتفاؤل كبير، وذلك بوصفه واحداً من المنشآت التي تخطت جوانب الضيافة فقط، ولكنه أصبح واحداً من قصص النجاح للمشاريع الإماراتية، القادرة بفضل الكوادر الوطنية على أرض دولتنا الغالية، من الإبهار والتفوق في صدى وصل العالمية من خلال روعة المكان والجودة العالية. وتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة، صاحبة الفضل الأول لما نراه في دولة الإمارات العربية المتحدة، من نهضة شاملة في كافة المجالات، مما جعل المؤسسات الوطنية تمضي قدماً نحو القمة والريادة في مسيرة تواكب التطور الذي نلمسه اليوم في جميع مجالات الحياة، ونتطلع أن تساهم الشراكة مع فندق قصر الإمارات، في تحقيق الدعم اللازم لكرة القدم