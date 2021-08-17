4 منتخبات لـ «سباحة الإمارات» في «ألعاب الخليج المائية»

دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخب السباحة للمشاركة في بطولة الخليج بقطر، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 وحتى 22 أغسطس الحالي، حيث ستكون «سباحة الإمارات» ممثلة بأربعة منتخبات هي الأشبال، الناشئين، والشباب، والعمومي، وتتكون من 18 سباحاً إضافة إلى الجهاز الفني والإداري والطبي المرافق للبعثة.

وعبر خليفة الكعبي رئيس البعثة عن سعادته بمشاركة منتخباتنا بطولة الألعاب المائية رقم 28، في أول تجربة للمنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات، وذلك بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وأكد بأن المنتخبات الوطنية انتظمت في معسكر إعداد داخلي في مجمع حمدان الرياضي، واستمرت التدريبات فترتين يومياً بقيادة فنية لمدربي المنتخب والطاقم الفني المرافق للبعثة، وهم أحمد فرج، مبارك الماس، طلال العلي، بالإضافة الى عبد الواحد محمود الجسمي والمعالج عمر أحمد الهمشري، وتضم قائمة السابحين كلاً من عبدالله البلوشي، حمد محمد، محمد علي اليماحي، راشد الظنحاني، عمر محمد عبدالله، في منتخب الأشبال، كما تضم السباحين عمر حافظ، حسين الصايغ، وسهيل يعقوب، سعيد شهاب، عيد أحمد المجيني، في منتخب تحت 14 عاماً.

أما منتخب تحت 17 عاماً فيضم سالم غالب، سعيد العليلي، سعيد عتيق، جعفر الصايغ، ويضم منتخب العمومي عمر الحمادي، يوسف المطروشي، عبدالله إبراهيم، وإسماعيل محمود.من جهة أخرى، تقدم الكعبي بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية والأندية، التي ساهمت في تجهيز السباحين للسفر والمشاركة في البطولة الأولى بعد غياب استمر أكثر من عامين، وتمنى التوفيق للسباحين خاصة وأن هناك عناصر يتأمل فيها الاتحاد المنافسة والعودة بميداليات خليجية.