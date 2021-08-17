12 لاعباً يمثلون الإمارات في «بارالمبية طوكيو»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة البارالمبية خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة بعثة منتخبنا الوطني المشارك بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر، حيث ستغادر بعثة منتخبنا الوطني متجهة إلى اليابان عبر طيران الاتحاد الناقل الرسمي لبعثة المنتخب.

حضر المؤتمر محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية رئيس البعثة، وذيبان سالم محمد المهيري الأمين العام مدير للبعثة، وعدد من أعضاء اللجنة البارالمبية والمدربين والإداريين، واللاعبون: بطلنا الأولمبي محمد خميس، أحمد جاسم نواد، عائشة المهيري، نورة الكتبي وسارة السناني، مريم الزيودي، وموزة الزيودي.

وضمت قائمة المنتخب 12 لاعباً ولاعبة، يمثلون الدولة في أربع ألعاب هي: ألعاب القوى، الرماية، رفعات القوة، والدراجات الهوائية، وهم: محمد القايد، نورة خليفة الكتبي، أحمد جاسم نواد، مريم أحمد الزيودي، سارة محمد الجنيبي «ألعاب القوى»، وعبد الله سلطان العرياني، عبد الله سيف العرياني، سيف محمد سيف النعيمي، عائشة عيسى راشد المهيري «الرماية، ومحمد خميس خلف، موزة عبيد علي الزيودي رفعات القوة، وأحمد مبارك محمد المطيوعي الدراجات الهوائية.

كما تم خلال المؤتمر الإعلان عن الرعاة، وهم مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للجنة والرعاة الرئيسين بوريالس، مبادلة، بنك الإمارات دبي الوطني والناقل الوطني طيران الاتحاد. وعبر محمد محمد فاضل الهاملي عن تقديره للجهود المبذولة حتى الوصول لهذه المرحلة من الاستعداد للمشاركة في دورة ألعاب طوكيو، كما وجه الشكر للرعاة الذين كانوا داعمين لنا في الفترة السابقة، وأعرب عن ثقته في اللاعبين والأطقم الفنية والطبية للوصول إلى الأهداف المنشودة، والتي تتمثل في اعتلاء منصات التتويج ورفعة شأن وراية الوطن في هذا المحفل المشهود طوكيو 2020.

وتوجه بالشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة البارالمبية، مقدماً الشكر للجنة الأولمبية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة طيران الاتحاد والرعاة على الدعم الذي يقدموه لأصحاب الهمم. وقال بطلنا الأولمبي محمد خميس خلف لاعب منتخبنا لرفعات القوة: إن الهدف الوحيد والأساسي لكل الجهود التي بذلها اللاعبون طوال أشهر التحضير والمعسكرات كانت تستهدف تحقيق الإنجازات فقط لمواصلة رفع علم الإمارات في المنصات الخارجية.

وعبرت بطلة ألعاب القوى سارة الجنيبي عن فخرها للانضمام لمنتخب الإمارات المشارك في دورة ألعاب طوكيو 2020، وقالت: إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي مررنا بها بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أن روح التحدي بداخل اللاعبين وتكاتف الأجهزة الفنية والإدارية كان له أكبر الأثر في الوصول والتأهل لطوكيو.