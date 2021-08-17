سلة البطائح تشارك في «عربية الإسكندرية»

علي معالي (الشارقة)

وافق مجلس إدارة نادي البطائح على المشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال بنسختها الـ 33، المقرر إقامتها في مدينة الإسكندرية المصرية، خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبلين، بمشاركة أقوى الفرق العربية، وهي المشاركة العربية الأولى للبطائح.

عبر حمد سالم بن حمودة، رئيس مجلس إدارة النادي، عن سعادته بهذه المشاركة المرتقبة، مؤكداً أنها فرصة جيدة للغاية في ظل المركز المتميز الذي حققه الفريق بالدوري العام المحلي، لتكون دافعاً لتحقيق النجاح في المحفل العربي، وقال: «نادي البطائح يبحث عن خطوة جديدة بعد إثبات الكفاءة المحلية، وهدفنا إظهار الوجهة الجميل للسلة الإماراتية، ونثق في جهازنا الفني الحالي، وهناك اهتمام متميز نراه من مجلس الشارقة الرياضي، وما نراه من طفرة هو ثمرة إيجابية لهذا التعاون».

من جانبه، قال المصري إمام عبدالمنعم «ميشو» مدرب الفريق: البطولة فرصة مهمة لتقديم البطائح على المستوى العربي بعد الطفرة المحلية التي تحققت، وفرصة في نفس الوقت لمزيد من الثقة للاعبي فريقي وخوض مباريات تحت ضغوط مختلفة نسبياً.

وقال ميشو: «هدفنا التمثيل المشرف في الوقت الراهن والتواجد على خارطة اللعبة عربياً، وهناك عناصر جديدة نبحث من هذه البطولة على إيجاد التجانس، حيث تم ضم محمد عاشور لاعب شباب الأهلي والشارقة وجاسم عبدالرضا لاعب الأهلي ومال الله راشد لاعب الظفرة والتعاقد مع الأميركي أودي لاعب الشارقة والنصر السابق وتم تصعيد 3 لاعبين من المراحل السنية بالنادي لتجديد دماء الفريق مع الاستغناء عن 7 لاعبين منهم: عبدالعزيز مراد، حمد جاسم، ماجد الزرعوني، راشد الجابري، محمد عزمي، وطلال مصبح».