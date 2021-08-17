المسماري يخسر أمام بطل مولديفا في مونديال المصارعة

أبوظبي (الاتحاد)

خسر لاعب منتخبنا الوطني للناشئين للمصارعة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، الواعد سيف مبارك المسماري أولى مبارياته في الدور التمهيدي للبطولة أمام لاعب منتخب مولديفا الين سيورسي في وزن تحت 65 كجم، في افتتاح مباريات بطولة العالم للناشئين للمصارعة 2021 التي انطلقت أمس الأول، بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبه من 52 دولة.

وجاءت خسارة المسماري من خلال أول مشاركة دولية له على مستوى بطولات المراحل العمرية، والتي استفاد منها بالاحتكاك الدولي والتدريبات التي تمت خلال تلك الفترة القصيرة أمام مختلف الخبرات الرياضية، على الرغم من إرهاق الرحلة الطويلة من مطار موسكو وحتى صالة البطولة، إلا أن مشاركته ستكون لها انعكاسها الإيجابي على المستوى المحلي والذي تتجدد انطلاقته في الموسم الجديد، ترجمة لتوجيهات مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي بالاهتمام باللعبة خلال المرحلة القادمة، تجاوباً مع رغبات الأندية الأعضاء.