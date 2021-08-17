«الحكام» تناقش تعديلات قوانين «الفار»

دبي (الاتحاد)

نظم اتحاد كرة القدم في مقره بدبي ورشة عمل خاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» لممثلي وسائل الإعلام المختلفة، بحضور محمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة ولي بروبيرت مدير إدارة الحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين، إلى جانب خبراء التحكيم في القنوات الرياضية.

وشملت الورشة التي قدمها لي بروبيرت مدير إدارة الحكام، التعريف بآلية عمل إدارة الحكام الجديدة والمشاريع والمبادرات التطويرية والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التحكيم الإماراتي من كافة النواحي، سواء الفنية أو التنظيمية، وشرحاً لكافة البنود الخاصة باستخدام تقنية الفيديو المساعد، واستعراض بعض الحالات التحكيمية التي تم اللجوء فيها لهذه التقنية، إضافة إلى استعراض التعديلات على قوانين تقنية الفيديو المساعد والتي طرأت مؤخراً من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

وتم التعريف أيضاً بالشركة الجديدة التي تعاقد معها اتحاد كرة القدم، والتي ستقدم العديد من المزايا والتقنيات المتقدمة التي ستساعد الحكام على اتخاذ القرارات المناسبة خلال المباريات في الموسم الكروي الجديد الذي سينطلق بعد أيام.

كما شملت الورشة تطبيقاً عملياً، حيث شارك ممثلو وسائل الإعلام في عملية استخدام التقنية داخل الغرفة المخصصة للحكام، مع شرح دقيق لكل حالة يتم اللجوء فيها إلى التقنية.