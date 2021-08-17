بولونيا.. «كأس العذاب»!



روما (أ ف ب)

فقد دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أحد ممثليه في مسابقة الكأس، بخروج بولونيا من الدور الأول، بعد خسارته على أرضه أمام تيرنانا من الدرجة الثانية 4-5.

وقبل أسبوع على انطلاق الدوري، بدأ 12 فريقاً من «سيري أ» منذ الجمعة مشوارهم في المسابقة اعتباراً من الدور الأول، من أجل المنافسة على التأهل إلى الدور الثاني «16 فريقاً» المقررة مبارياته في ديسمبر، على أن تبدأ الأندية التي حلت في المراكز الثمانية الأولى في دوري الموسم الماضي، بينها يوفنتوس بطل الكأس وإنتر بطل الدوري، مشوارها في ثمن النهائي المقرر في يناير المقبل.

وبما أنها تواجه فرقاً من درجات أدنى، ضمنت غالبية أندية الدرجة الأولى تأهلها إلى ثمن النهائي من دون معاناة، باستثناء تورينو، والعائد إلى دوري الأضواء فينيسا، اللذين احتاجا إلى ركلات الترجيح لتخطي كريمونيزي وفروزينوني توالياً.

ثم حقق تيرنانا المفاجأة بإقصاء بولونيا الذي وجد نفسه متخلفاً 1-3 بعد انتهاء الشوط الأول، ثم 1-5 في بداية الثاني، قبل أن يستفيق فريق المدرب الصربي سينيسا ميهايلوفيتش متأخراً بتقليصه الفارق إلى هدف 4-5 في لقاء شهد مشاركة الوافد الجديد النمساوي ماركو أرناوتوفيتش وتسجيله أول أهدافه بقميص بولونيا.

واختتم الدور التمهيدي بتأهل ساليرنيتانا، العائد إلى الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 1998-1999، وسمبدوريا بفوزهما على ممثلي الدرجة الثانية ريجينا وأليساندريا 2-صفر و3-2 توالياً.