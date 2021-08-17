هازارد.. «النبأ السعيد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح النجم البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، متفائلاً أكثر من أي وقت مضى، بعد أن بدأ الموسم الجديد باللعب أساسياً، خلال مباراة الجولة الأولى للدوري الإسباني «الليجا» ضد ألافيس، والتي انتهت بفوز «الملكي» 4-1.

وقال هازارد في حديث لشبكة «موفي ستار»: إنه يشعر بأنه في أفضل حال، وتخلص من مشاكله البدنية وإصاباته المتكررة، وهو «النبأ السعيد» الذي يسعد أيضاً جماهير الريال. وأضاف هازارد أنه ألقى بالإصابات خلف ظهره، ويعتبرها جزءاً من الماضي، وأخرجها تماماً من رأسه، مشيراً إلى أن المباراة الأولى في الموسم الجديد تمثل دائماً أهمية كبيرة، وكان الفوز بها ضرورياً للانطلاق في المباريات المقبلة، من أجل حصد الألقاب والبطولات.

ويتعجل هازارد الذي لعب أكثر من شوط ونصف الشوط، العودة إلى ما كان يتمتع به وهو لاعب في تشيلسي، عندما كان هدافاً وصانعاً للأهداف.

وقال: نحن الهدافون موجودون في الفريق، من أجل تسجيل الأهداف، بل والكثير من الأهداف والتمريرات الحاسمة.

وعندما سألته «موفي ستار» عن المثلث الهجومي الذي يمثل هو أحد أضلاعه، مع كريم بنزيمة وجاريث بيل، قال هازارد: أدرك تماماً أن هذا المثلث يثير طموحات كبيرة في العاصمة الإسبانية، إلا أنني أفضل التركيز على اللعب الجماعي قبل أي شيء آخر.

وأضاف: وصلت إلى مدريد منذ 3 سنوات، وأحب اللعب إلى جوار بنزيمة، ونحن نعرف بعضنا البعض، ومن السهل التفاهم فيما بيننا، ولكني على أي حال لا أحبذ الحديث عن المثلث الهجومي السحري، وأفضل الحديث عن «الفريق السحري».