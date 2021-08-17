هالاند ليس للبيع في «ميركاتو الصيف»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد سيباستيان كيهل المدير الرياضي الجديد لبروسيا دورتموند، على حقيقة أن الأندية الكبرى في الدوري الألماني وأوروبا بوجه عام، أصبحت مقتنعة تماماً بأن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند هداف الفريق سيبقى مع النادي هذا الموسم على الأقل.

واستهل هالاند الموسم الجديد 2021-2022 بتألق غير عادي، وسجل هدفين في مباراة فريقه الأخيرة أمام آنتراخت فرانكفورت 5-2، والتألق المستمر لهالاند جذب إليه أنظار الأندية الأوروبية الكبرى، مثل بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وريال مدريد، إلا أن إدارة دورتموند رفضت تغيير موقفها المبدئي الرافض لبيعه هذا الصيف، وقالت: هالاند ليس للبيع خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي، سواء تلقى النادي عرضاً بشأنه من عدمه.

وأكد كهيل أنه ليس هناك أدنى فرصة للاستغناء عن خدماته هذا الصيف، رغم الشائعات الكثيرة بشأنه، وقال: كنا واضحين تماماً مع هالاند ووالده ووكيله مينو رايولا، ولهذا نحن في حالة هدوء تام.

وأضاف: هل شاهدتم هالاند، وهو يلعب مع الفريق؟!، إنه يتألق بشكل لافت ومتحمس للغاية لتحقيق الانتصارات وتسجيل الأهداف، ولا يشغل ذهنه بفكرة الرحيل، ويرغب في تقديم موسم استثنائي يحقق فيه الفوز ببطولة «البوندسليجا».

ولعب هالاند 61 مباراة مع دورتموند سجل خلالها 60 هدفاً، منذ مجيئه من ريد بول سالزبورج النمساوي عام 2019.

يذكر أن هالاند المولود في 21 مارس 2000 «21 عاماً»، بدأ مسيرته الاحترافية في براين ومنه إلى مولده النرويجي، ثم انتقل إلى سالزبورج عام 2019، ونجح دورتموند في الحصول على توقيعه لمدة 4 سنوات ونصف السنة، مقابل 20 مليون يورو حصل عليها فريقه النمساوي، وتألق من أول مباراة في «البوندسليجا»، وسجل 5 أهداف في أول مباراتين له.

وكان هالاند مؤهلاً للعب لمنتخب إنجلترا، حيث إنه من مواليد مدينة ليدز الإنجليزية، ولكنه فضل اللعب لمنتخب وطنه الأم النرويج، وتألق في مونديال الشباب تحت 20 سنة عام 2018، ورغم خروج منتخب بلاده من الدور الأول للبطولة، إلا أنه حصل على لقب الهداف والحذاء الذهبي، بعد أن سجل في مباراة واحدة 9 أهداف أمام هندوراس، وتم تصعيده في نفس العام إلى المنتخب النرويجي الأول.