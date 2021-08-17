«الدون» معروض على «السيتي»



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية النقاب، عن أن خورخي مينديز وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، عرض لاعبه على مانشستر سيتي، من أجل التعاقد معه، في ظل عدم توصل «السيدة العجوز» و«الدون» إلى اتفاق حتى الآن، بشأن تمديد عقده أو توقيع عقد جديد، حيث يعتبر هذا الموسم هو الأخير في عقد رونالدو مع «البيانكونيري».

وقالت الصحيفة التي تصدر عنوان «CR7 معروض على السيتي» صدر صفحتها الأولى يوم الثلاثاء: إن يوفنتوس أبدى استعداده لقبول مبلغ 30 مليون يورو فقط، ثمناً للنجم البرتغالي، تجنباً لتعرضه لأي خسارة، عند التخلي عنه مجاناً بنهاية عقده، وسبق أن تردد اسم رونالدو في نادييه السابقين مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيتي في حاجة ماسة إلى مهاجم رأس حربة، لتعويض رحيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، وأن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، قد لا يمانع ضم كريستيانو، في ظل عدم حسم صفقة هاري كين لاعب توتنهام حتى الآن، رغم أن العرض الأخير المقترح على توتنهام فيما يتعلق بهاري كين وصل إلى 150 مليون يورو، واتفقت شبكة «فوتبول إيطاليا» تماماً مع ما ذكرته صحيفة «كوريري ديللو سبورت».