برونو وبوجبا.. صناعة الفارق بـ «الكيمياء»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، سعادته البالغة باللعب إلى جوار الفرنسي بول بوجبا في فريق واحد، وقال إنه توجد بينهما «كيمياء» تجعلهما متفاهمين، وهو ما يظهربصورة واضحة خلال المباريات، وآخرها مباراة ليدز في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، والتي انتهت بفوز «الشياطين الحمر»5-1، وصنع خلالها بوجبا 4 أهداف، منها ثلاث تمريرات حاسمة سجل منها برونو 3 أهداف.

وأكد برونو في حديث لتليفزيون مانشستر يونايتد، أن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع منتخب «الديوك»، قادر على أن يصنع 5 أو 6 أهداف خلال مباراة واحدة، لأنه يمتلك المهارات اللازمة لتحقيق ذلك، بل وما زال أمامه هامش كبير للتقدم في هذه المهارة. وأضاف برونو القادم من سبورتنج لشبونة البرتغالي، والمتألق منذ مجيئه مع «الشياطين الحمر»، أن بوجبا من اللاعبين القلائل الذين يجيدون التصرف بالكرة، في الوقت المناسب وفي المكان الصحيح، ونحن نثق تماماً في إمكانياته، ونعرف ما يملكه من مهارات تساعد الفريق على الظهور بصورة أفضل، وأنا أثق بأنه موجود معنا للقيام بهذا الدور على أكمل وجه.

وقال: إذا ما نجحت إدارة النادي في الاحتفاظ به، فإنه يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف النادي المتمثلة في الفوز ببطولة الدوري «البريميرليج» ودوري الأبطال «الشامبيونزليج».

غيرأن موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، ذكر أن ثمة أسئلة تثار حالياً بشأن مستقبل بوجبا مع الفريق، حيث إنه بدأ الـ 12 شهراً الأخيرة في عقده الذي ينتهي في صيف 2022، ورغم ذلك لم تتحرك إدارة النادي، ولا اللاعب للجلوس إلى مائدة التفاوض، من أجل تمديد عقده.

وفي سياق متصل، أعرب النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق، عن أمله في أن تكون عودة الجماهير إلى مدرجات «أولد ترافورد» حافزاً مقنعاً لبوجبا من أجل استمراره مع الفريق.

وقال سولسكاير: مرت علينا 18 شهراً غريبة وصعبة، خلت فيها المدرجات من الجماهير، وكان التفاعل الوحيد عن طريق وسائل الإعلام «إذاعة وتليفزيون وصحافة»، ولهذا فإن عودة الجماهير أمر رائع ومهم، ومرادف لعودة الحياة للملاعب وللاعبين، ولهذا أنصح بوجبا بالبقاء معنا.